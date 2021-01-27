電音人 Clark 古典＋電音新專輯先有新單曲《Small》上線

撰文： 宋燁文 最後更新日期： 2021-01-27 17:07

年前出席過在香港舉行的電子音樂節 Sónar 的英國 IDM 電音人 Clark（又名 Chris Clark），最近公布即將推出全新專輯《Playground In A Lake》，新單曲《Small》先行為大家熱熱身。

《Playground In A Lake》將會是 Clark 的第 12 張專輯，今次他會用上不少弦樂配合他的作品，同時請來了 Oliver Coates 演奏大提琴、還有 Grizzly Bear 的成員 Chris Taylor 吹單簧管（Clarinet）。單曲《Small》大家則會聽到 Nathaniel Timoney 的獻唱。

Clark 就新歌與新專輯說：「我一直都想錄一張有弦樂的作品。但覺得這會不期然被標為古典音樂。沒錯我一直都會寫樂譜，但我不認為有任何一種音樂類型會比其他都來得尊貴。我不是由學院派出來的，也不會只認為某幾類樂器才是『真音樂』而其他就是商業化的垃圾。我只會拿起那些我喜歡的元素伴隨着我。」

《Playground In A Lake》如 Clark 形容為：「有着 Scott Walker 影子的弦樂編曲，與已有的元素來一個強烈對比。我再為作品加入了些暗黑 folk 味道，還有強烈的 70 年代 synth 風格。之後再在具象音樂（musique concrète）上來一些隨心隨意的變化再加入我最喜歡的現代古典音樂設計，就結合出新專輯了。」

《Playground In A Lake》將於 3 月 26 日正式推出。也會由經典古典樂唱片廠牌 Deutsche Grammophon 發行。

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