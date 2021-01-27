專訪︱《樂壇已死》是小圈子的事？　監製王雙駿：我們不是要煽情

撰文： 熊文浩 最後更新日期： 2021-01-27 23:09

要討論《樂壇已死》，必先要定義什麼叫樂壇。十五日埋班製作的《樂壇已死》團隊，在最後MV拍攝當日，扭耳仔與團體最初的成員吳林峰及監製王雙駿專訪。樂壇是「有型」，更是「無形」，與其說是一個壇，更像一個音樂人與樂迷之間的關係。

這個眾志成城的計劃，可能會令人聯想起振災歌曲，以及更有說法是小圈子造英雄，「樂壇已死」在於「突然樂迷」的評論，還是好歌無好報？

王雙駿：想做就立即做！

起初以為《樂壇已死》會是《同步過冬》形式，一人唱一段，之後再大合唱，為何會選擇以吳林峰做主導，其他人為和音？

監製王雙駿：從第一日開始，從來都無想過要做這類「大合唱」，才去做這首歌，我們的核心是以「樂壇已死」為題材，從音樂人、樂手、幕後製作人員，從我們文案之中，每一名字都列出來，初頭本來以為是吳林峰一個獨唱，之後整個團隊渾然天成，成就整件事。

我們不是要煽情，而是這件事很年青，好像十多年前，我與小克突然想去日本就立即去，今次決定要做，就立即想到怎樣做，找什麼去做，我很怕做振災！

作曲人吳林峰： 第一日與作詞人小克傾，完全沒有想過會有Carl叔叔(王雙駿)加入，這十幾日每日都有新人加入，新的事發生，這件事是很感動，實在太不可思議！

作詞小克、作曲吳林峰、監製王雙駿，到之後每一個單位，我們都出了名字，沒有出崗位，因為每個人都好重要！ 《樂壇已死》監製王雙駿

(左)監製王雙駿 (右)唱作人吳林峰，《樂壇已死》本來是作詞人小克與吳林峰的創作，十五日內更多的音樂單位加入，成件事好不可思義。（攝影：Moment Hung）

樂壇怎樣定義？

製作音樂的門欖低了，現在各行各業，不同類型的創作人都可以隨時推出自己的作品，討論「樂壇已死」，首先「樂壇」這個壇還存不存在？還是「樂壇」就像一個信仰，大家有不同的演繹方法？

監製王雙駿： 首先要定義「樂壇」是什麼，有一些大唱片公司聚集就叫樂壇？還是有一個壇才叫樂壇？

樂壇其實是「無形」，今日的樂壇形式同昨日可以不一樣，下年樂壇亦可以完全唔同，突然全部人交替轉變，完全無問題。樂壇是否只是輸出的那班人？做歌的、唱片公司的、宣傳人員？我是不認同。不要忘記聽歌的人，他們才是樂壇最大部份。

不要忘記聽歌的人，他們才是樂壇最大部份。 監製王雙駿

「Carl叔叔」王雙駿覺得音樂人要有負責給聽眾更多的選擇。（攝影：Moment Hung）

以前流行唱K，歌詞要很密集，有些人會負責生產這類歌，但我覺得做音樂其中一個重大責任，不只是「餵食」，就算你喜歡食漢堡包，連續食十餐你都會頂唔順！但作為學識較多的專業音樂人，是否要做到教育聽眾？相反，聽眾無責任去學，不用識音符，只要他們「feel good」就可以。

在雙向關係無對錯之下，我作為音樂人就是，要提供多些「選擇」給樂迷，擴闊他的資料庫。當然可以有不負責任的音樂人。

唱作人吳林峰從獨立音樂人出道，不需要經過傳統唱片公司的揀歌模式。（攝影：Moment Hung）

吳林峰：樂壇從來都是你和我之間的關係

對於吳林峰以獨立音樂人身份加入「樂壇」，不需要受制於大唱片公司的市場經營模式，不會有唱片公司A&R幫你揀歌，你覺得的樂壇是怎樣？

吳林峰：樂壇從來都是你與我之間的關係，我寫一首歌你聽一首歌，我從來沒有任制肘，對於我覺得最麻煩的地方，就是怎樣才能做得更加好，怎樣去紅？我反而不會太理會。（你多了一個角色為人作曲）仍然都是不太理外面的因素。

如果要說我踏入了這個行業，不如說這個行業給予了我機會，簡單來說，這件事永遠是雙向。我作了首歌，如果沒有人聽，是形成不到這個關係。你信不信有樂壇與我的答案永遠是不同，但你我會認知大家是存在的。

樂壇就純粹係音樂人作一首歌，聽眾聽一首歌的雙向關係。 《樂壇已死》作曲 唱作人吳林峰

但如果音樂風格完全唔同的音樂人與樂迷，之間的關係又會怎樣？還是現今樂壇就是各自小圈子運行就成立？

吳林峰：例如你聽開Metal，你都會好奇香港有沒有人在做這類型音樂，最簡單的關係就是這樣發生。無論你喜歡任何類型，你都會去尋找有沒有相關本土作品，就如你不開心時，有人用英文問你「do you feel good?」，你會覺得存在隔膜，如果有人用廣東話問你（記者：你冇X嘢嗎？） 聽到最熟悉的語言，這種感覺是好溫暖。

樂壇就是一種互相相信，你喜歡重型音樂不會迫你去聽pop，我無分開獨立與主流，從來都奮一樣是音樂，只要還有聽眾去聽去支持，這就是最基本樂壇的形成。

十五日內由概念到派台，《樂壇已死》團隊話俾大家知，他們是活生生的音樂人。(攝影：Moment Hung)

如果有人覺得《樂壇已死》是一件小圈子的事？

吳林峰：如果你要討論《樂壇已死》這首歌，要去表達什麼偉論，說我們三個加上十多個人要為了時勢去做英雄，專登去抬高自己，去發掘幾個人出來。「你冇人講，咪我去做佼佼者去發聲」我們從來不是這種心態出發只是有些不忿。

這種不憤已經積累多時，不只是因為1月1日叱咤樂壇頒獎禮之後網民的討論要炒熱話題，是這個時代對這個時刻，加上小克、我、Carl叔叔（王雙駿） ，以及另外十多個單位，碰到了這個緣份。不論旋律、歌詞、所有製作最否最佳狀態，你說「樂壇已死」，但我們仍能在15日內，一班人活生生完成這件事。

你說樂壇已死，你還能見到這班人15日內，活生生完成這件事。 《樂壇已死》作曲 唱作人吳林峰

吳林峰：我們不可以代表任何人，但我希望各位可以選擇去相信這班年輕的音樂人。信任從來是都最難得，無論聽眾、上一代人、身邊同行同輩的信任，如果因為你不喜歡這個人，而（沒有聽過就）否決他的作品，就說這是垃圾，這些從來都是廢話。

從來都要懷著好心去做音樂！ 吳林峰

吳林峰： 有前輩對我講，無論做人做歌，都要懷著好心去做。你創作當日的負面情緒，「hea」做、無心機、過度偏激，種種都會反映在作品上，我們都是有血有肉的人，不要只用眼睛，你要真正了解這個人，必先要聽完才能下評論，而每個人都是一個解碼器，這個作品落在你心因應你不同的經歷，自有不同的體會。

唱呢個係乜水？作呢個係乜水？聽眾無責任去學音樂，但要分清楚你不喜歡是首歌，還是你只是不喜歡那個人？ (攝影：Moment Hung)

你們最喜愛現在的音樂生態？

王雙駿：無論主流定indie，大家創作都更純粹，真的想做自己想做想講的東西，這是好正！以前派歌曲要去電台報章雜誌派台，買隧道廣告牌，現在自己平台發歌就可以有人聽。

吳林峰：我喜歡現在的作品，冇咁複雜，不用太多包裝，所有都是以歌曲出發，就算是MV都是突出作品主題，而不是歌手。

如果上天給予你幸運去做自己喜愛的歌，做不好會很大罪，會落地獄！ 監製王雙駿

Carl叔叔覺得無論自己同吳林峰都要珍惜，能夠做音樂的幸運，做不好會落地獄！ (攝影：Moment Hung)

吳林峰：就算最連最受歡迎的歌手姜濤，都是很努力！

王雙駿：如果他不努力，可能只可以紅多一年兩年，我經常與吳林峰講，你有幸可以做到自己喜歡的歌又有人聽，是需要多大的幸運，如果上天給予你這個難得的機會，做得不好是很大罪，會落地獄。