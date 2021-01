早前分享過 Duran Duran 為 David Bowie 的 74 歲誕辰,翻唱歌曲《Five Years》紀念/慶祝。也在網上串流演唱會《A Bowie Celebration: Just For One Day》上唱出了歌曲,現在 Duran Duran 分享了當時的演出片段!