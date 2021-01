Arlo Parks：崩潰在日光中的青春與詩意

撰文: 袁智聰 最後更新日期: 2021-01-31 00:10

Arlo Parks 被喚作「騷靈詩人」 soul poet ,她的歌曲某程度上會被納入 neo-soul 的範疇,但卻沒有多大流於所謂 R&B 的風格,反之在結他伴奏下乃呈現出 indie-folk 與 bedroom-pop 的底蘊;聽她以甜美而淡淡然的嗓音唱出細水長流的溫婉旋律與詩意歌詞,那來得不是怎樣 soulful 的感覺,反而是有著 indie-pop 的多愁善感。正如她喜愛的村上春樹小說《挪威的森林》,許多 Arlo Parks 的歌曲都描寫青春期的故事,其首張專輯《 Collapsed in Sunbeams 》就是「圍繞著我的青春期與人物所塑造成的一系列小插圖片段和私密肖像」,把苦痛與傷感的題材轉化成 uplifting 的感覺。

踏入2021年,第一張最叫我為之萬般期待的首張專輯,是 Arlo Parks 在這個1月底面世的《 Collapsed in Sunbeams 》,畢竟這個 BBC Sound of 2020 入圍名字自去年2月至今已釋出過六張先行單曲,她的音樂乃愈來愈叫我愛不釋手,其首張專輯就是這樣得以叫我望穿秋水而來。

現年20歲的「騷靈詩人」 Arlo Parks (攝影: Alex Kurunis )

現年20歲的 Arlo Parks 能夠予人別樹一幟的印象,因為她是一位不一樣的英國黑人女唱作歌手。她是唱作歌手,也是詩人,從而被喚作「騷靈詩人」 soul poet 。 Arlo Parks 的歌曲某程度上會被納入 neo-soul 的範疇,有著 groovy 的節奏,但卻沒有多大流於所謂 R&B 的風格,反之在結他伴奏下乃呈現出 indie-folk 與 bedroom-pop 的底蘊;聽她以甜美而淡淡然的嗓音唱出細水長流的溫婉旋律與詩意歌詞,那來得不是怎樣 soulful 的感覺,反而是有著 indie-pop 的多愁善感。

出生與成長於西倫敦的 Arlo Parks 本名 Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho ,父親是尼日利亞人、母親是乍得與法國混血兒。她形容她在中學年代就是「不懂得跳舞、聽很多 emo 音樂以及暗戀西班牙文班女仔的黑人孩子。」17歲那年剪短了頭髮、知道自己是雙性戀,從而開始努力寫歌。Arlo 喜歡 Joni Mitchell 、 David Bowie 、 Portishead 、 Elliott Smith 、 Odd Future ,但以 King Krule 這位獨當一面的90後英倫唱作人為影響她最深,啟發了她創作歌曲;這位愛詩的少女喜歡 Gary Snyder 、 Mary Oliver 和 Pat Parker 等上世紀50至60年代崛起的美國詩人,同時也喜歡近年的 Nayyirah Waheed 和 Hanif Abdurraqib 。而她亦喜愛看小說,最愛是 Sylvia Plath 早年的半自傳小說《 The Bell Jar 鐘形罩》(化名 Victoria Lucas 出版)和村上春樹的《挪威的森林》,更表示村上在這本書的寫作方式正是她渴望寫歌的手法:勇敢、敏感而人情味。

正如村上春樹的《挪威的森林》,許多 Arlo Parks 的歌曲都描寫青春期的故事,而《 Collapsed in Sunbeams 》專輯,就是「圍繞著我的青春期與人物所塑造成的一系列小插圖片段和私密肖像」。也正如專輯的名字「崩潰在日光中」, Arlo Parks 的歌曲常涉及到苦痛與傷感的題材,但她卻將之轉化成 uplifting 的感覺,也是何解她在過去一年所帶來的單曲都能取得高度評價,因為其歌曲就彷彿照亮了這個大流行疫情之年,具有治癒的作品。

Arlo Parks 早在2018年已憑著處女作《 Cola 》而嶄露頭角,經過了2019年的兩張EP 《Super Sad Generation》和《Sophie》,再經過了過去的一年,毋庸置疑如今的《 Collapsed in Sunbeams 》專輯是多麼蓄勢待發而來。 Arlo Parks 的音樂夥伴是洛杉磯音樂人 Gianluca Buccellati ,她的作品都是二人於倫敦的 Airbnb 合寫出來。《 Collapsed in Sunbeams 》裡大部分歌曲都仍是由 Gianluca Buccellati 跟她合寫、操刀監製以及包辦樂器演奏,關係更見密切。

Arlo Parks 的首張專輯《 Collapsed in Sunbeams 》由Transgressive Records 出版。

專輯的開場序曲是主題曲《 Collapsed in Sunbeams 》,短短一分鐘內只有 Arlo 的 spoken words 與結他伴奏,回歸她最直接的詩歌作品,再帶出由 groovy 節奏主導的單曲《 Hurt 》,憂傷的曲子引伸出救贖的主題已很有治癒系歌曲之作用。

《 Collapsed in Sunbeams 》專輯裡有一半是 Arlo 過去一年的單曲總結。最早發表的《 Eugene 》道出 Arlo 從前愛上了一位自13歲以來的好友而她是異性戀者(也提到好友給男友閱讀 Sylvia Plath 小說),無奈而傷感但又有著如流水行雲的曲風。

《 Black Dog 》探討抑鬱與精神健康狀態,那不但令到 Arlo 成為英國精神健康慈善團體 CALM ( Campaign Against Living Miserably )之大使,此曲也被視為去年大流行疫情封城下的慰藉心靈 anthem 。

《 Green Eyes 》跟美國 bedroom-pop 唱作女生 Clairo 合寫兼有她客串結他彈奏與和唱。《 Caroline 》又是多麼的如沐春風,又美麗又 groovy 。

新單曲《 Hope 》來得溫婉而 jazzy,帶出是關於孤獨的人但不會獨單的命題,歌曲的mv亦是青春期/學生年代的友誼回憶。

與此同時,《 Too Good 》是 Arlo 走出了跟 Gianluca Buccellati 的合作關係,交由著名製作人 Paul Epworth 操刀及跟她合寫, upbeat 的曲風下是她最為流行曲的作品,大有可能會是下一首單曲。《 Just Go 》是她 R&B 的時候而又可以 chill 得清新可喜。《 Portra 400 》是另一首 Arlo 跟 Paul Epworth 合作的歌曲,一開始便唱出” Making rainbows, out of something painful “,這正是她的歌曲理念。

Martin Gore:Depeche Mode 靈魂人物演化生物學的獸性電音配樂