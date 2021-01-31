周國賢《黑暗三日》梁柏堅的New Age人類補完計劃？

撰文： 熊文浩 最後更新日期： 2021-02-01 00:44

周國賢與填詞人梁柏堅合作的「百鬼夜行三部曲」，從《赤城千葉》《離魂記》到《鬼怒川》，以日本地標描述的浪漫故事。兩人再次合作的《黑暗三日》，名字來自新紀元導師齊瑞爾對於2012年的預言，人類如何從黑暗中進入第四紀元。

新紀元導師齊瑞爾，曾預言2012年聖誕前三日會出現「黑暗三日」的困境，因地球層面進入巨大的光子帶之中，那光過於強力，而且粒子如此之多，使得太陽看似被遮暗了。

第一日，人們會感受到徹底的混亂和恐懼，但身體不適的幻影，與看似毀滅性的崩壞引來振動，使人離開第三次元，進入混著光子能量的第四次元，在此之前，先會有許多低強度的地震，人們約有十二到十六個小時可說是很難站直身子。

大漆黑在這星球竟光臨 望手機沒反應人已失陷 周國賢 - 黑暗三日

第二日，全球開始步入無盡黑暗與未曾經驗過的寒冷，人們開始會與其它非碳基的個體們連結，這是一種人性的考驗，你將只要握持住光，因為在使用白光的時候，你的覺察會大幅增加，而這場考驗將會消失。

從前未懂的已懂 靈魂在黑房裡 相通 周國賢 - 黑暗三日

第三日，大地之母將完全進入光子帶中，而且第四次元的真正轉換將會發生，人們將會感受到某些新事物在體內流動，並發現自己能夠用這股從內在散發出來的新能量，來填滿自己的身體，人類不會感到肚餓，而且幾乎體內脂肪也都不見了，當你再感到飢餓時，你會認出自己需要吃一些神所創造的食物。未來兩千年的時間，人類將沉浸在第四次元的榮耀當中。

「黑暗三日」簡單理解是否EVA的人類補完計劃？ (圖片來源：新世紀福音戰士)

筆者自問靈性修行不夠，未能完全理解「黑暗三日」如何發生，大致上是否EVA當中的人類補完計劃？但經過了2012年世界證明齊瑞爾的預言沒有發生。周國賢與梁柏堅《黑暗三日》的核心在於人們如何在黑暗中成長，超脫我們以往的價值觀，不要驚慌，捱過去就是光榮的時代。