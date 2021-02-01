RIP - 回顧 SOPHIE 將電音蛻變成 avant-garde pop

撰文： 宋燁文 最後更新日期： 2021-02-01 17:52

英國 34 歲具非常影響力的音樂監製、電音音樂人 SOPHIE，日前不幸在她於希臘的家中意外離世。這位年輕的音樂人將電子音樂蛻變出最元祖的「avant-garde pop」音樂。現在和大家回顧一下 SOPHIE 短暫但卻爆炸力驚人的音樂生涯。

SOPHIE 早在 2010 年代歐洲 clubbing 界開始為人注目，如 2013 年的有着 house 相連接的單曲作品《Nothing More to Say》令眼前一亮：

再之後的單曲《Bipp》更是得到了全球讚賞，不論是 DJ 界、主流音樂評論都給予支持。其後再聽到的《Lemonade》和《Hard》更體驗到了 SOPHIE 的獨特風格。

於 2015 年，SOPHIE 於 compilation 專輯《Product》，也看到了她創作力另一階段的躍升；三年後，SOPHIE 除了公開自己變性人身份外，也迎來了她的首張個人專輯《Oil of Every Pearl’s Un-Insides》，更是由她親自獻聲。

《Oil of Every Pearl’s Un-Insides》為 SOPHIE 獲得了她首次的格林美最佳跳舞/電子音樂專輯。最令人熟悉的也一定是 SOPHIE 歌曲的 MV，總是有濃烈的 latax 感覺！

她對上上載的作品，是去年七月的一個網上演出《HEAV3N CLUBNIGHT》：

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