【超級碗】The Weeknd任中場表演嘉賓　唱快歌玩自拍惹評擊

撰文: 劉傳謙 最後更新日期: 2021-02-08 19:30

美國一年一度體壇盛事,第55屆NFL超級碗(Super Bowl)在香港時間今早(8/2)舉行,生涯第7次贏得超級碗的四分衛Tom Brady固然成為焦點,同時大部份觀眾亦非常重視比賽的中場表演。今年由加拿大男歌手The Weeknd擔任表演嘉賓,他自資700萬美元(約5,460萬港元),於球場不同地方搭建舞台,表演範圍橫跨整個球場,心思十足。

The Weeknd擔任今年超級碗中場表演嘉賓。(Getty Images)

The Weeknd先後表演《Call Out My Name》、《Starboy》、《Save Your Tears》等名作,最後更走到球場最中央,唱出今年大熱的作品《Blinding Lights》。而舞蹈員亦模仿他上年出席全美音樂獎(AMAs)的打扮,全臉包上繃帶,並穿上紅色西裝褸伴舞。雖然場內音響令The Weeknd的歌聲被伴樂蓋過,但不少人仍大讚他表演出色,直言今年沒有格萊美獎提名的他,已經不需要獎項證明自己實力。

不過,當晚表演仍有美中不足的地方。在唱到《Can’t Feel My Face》時,The Weekend走入一間掛有燈飾的鏡房,並拿起鏡頭邊唱邊自拍,不少網民都認為這段表演令人看得頭暈。有網民更運用該段畫面製作各類型的迷因圖(Memes),當中走入鏡房時看似驚慌失措的樣子,成為最多人使用的畫面。