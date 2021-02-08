【超級碗】The Weeknd任中場表演嘉賓　唱快歌玩自拍惹評擊

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-02-08 19:30

美國一年一度體壇盛事，第55屆NFL超級碗（Super Bowl）在香港時間今早（8/2）舉行，生涯第7次贏得超級碗的四分衛Tom Brady固然成為焦點，同時大部份觀眾亦非常重視比賽的中場表演。今年由加拿大男歌手The Weeknd擔任表演嘉賓，他自資700萬美元（約5,460萬港元），於球場不同地方搭建舞台，表演範圍橫跨整個球場，心思十足。

The Weeknd擔任今年超級碗中場表演嘉賓。（Getty Images）

The Weeknd先後表演《Call Out My Name》、《Starboy》、《Save Your Tears》等名作，最後更走到球場最中央，唱出今年大熱的作品《Blinding Lights》。而舞蹈員亦模仿他上年出席全美音樂獎（AMAs）的打扮，全臉包上繃帶，並穿上紅色西裝褸伴舞。雖然場內音響令The Weeknd的歌聲被伴樂蓋過，但不少人仍大讚他表演出色，直言今年沒有格萊美獎提名的他，已經不需要獎項證明自己實力。

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不過，當晚表演仍有美中不足的地方。在唱到《Can’t Feel My Face》時，The Weekend走入一間掛有燈飾的鏡房，並拿起鏡頭邊唱邊自拍，不少網民都認為這段表演令人看得頭暈。有網民更運用該段畫面製作各類型的迷因圖（Memes），當中走入鏡房時看似驚慌失措的樣子，成為最多人使用的畫面。