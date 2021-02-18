搶耳音樂節︱Serrini寫BL故　柯煒林莫竣名聽「超能天氣」譜戀曲

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-02-18 23:51

今時今日，主辦單位要推廣音樂會，再不能單純製作一張宣傳照然後放在社交媒體，就以為能夠開騷消息傳遍港九新界和離島，必須「扭橋」加強群眾討論度和參與度，才能夠在浩瀚無垠的網絡公海裏找到「趷上水」的機會。譬如文藝復興基金會和Ear Up Music聯合主辦的「搶耳音樂節2021」，日前推出6集BL短劇《我哋不如一齊•睇•音樂節》的頭兩集，由兩大新世代男神柯煒林（Will）與莫竣名（Louis MCM）領銜主演，並由本地MV導演新星Maggie Leung掌鏡，2020年人氣急升的「陀地歌姬」Serrini創作故事，有趣的是，BL在樹妮妮的定義裏，並非Boy's Love，到底點解？ 撰文：游大東

《我哋不如一齊•睇•音樂節》的故事，講述MCM飾演的張子銘，在「超能天氣」的音樂會裏跟很久不見、由柯煒林飾演的Clarence。

《我哋不如一齊•睇•音樂節》的故事，講述MCM飾演的張子銘，是「超能天氣」（Chonotenki）的同事，為撐他們才出席音樂會，結果在現場重遇舊朋友、阿Will飾演的Clarence。劇本設定樂隊當時在另一邊獻唱《Just In Case》，但沒有出鏡。久別重逢，聊了幾句之後，突然有另一位客人「助攻」，衝向吧枱，令Clarence手上的啤酒潑瀉了，再抬頭時，他已發現剎那間，竟與張子銘找到最親密的距離，彼此鼻尖只差一厘米，幾乎要吻下去了，「腐能量」直線飆升。燈紅酒綠之下，兩位男生四目交投，意亂情迷，如入無人之境，時間停頓，此刻響起的，是Elly C的《Wanderlust》，字幕顯示的歌詞呼應畫面：「I want you, just you! Don't ask me where this is going, I don't......」一段戀曲的序序除除響起。

點擊製作花絮：

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下個畫面，他們回過神來，張子銘先笑說：「做咩咁猴擒呀？冇嘢下嘛？！」Clarence忙着打理遭啤酒弄濕的衣服，只說：「濕晒！」卻沒有留意張先生已臉頰發紅，害羞地喝下幾口啤酒。Clarence為打圓場，便隨意的找個話題：「佢哋遲啲有音樂節喎！」對方細細聲說：「實去㗎！」Clarence聽不到，反問：「咩話？！」已經少女心爆發的張子銘再答：「睇呀！」Clarence聽罷完全明白那是「Dating成功」的訊號，立即撞一撞他膊頭說：「去囉！」張子銘彷彿要再重複一遍確認沒有會錯意：「去囉！」第一集就這樣完結，短片全長不足兩分鐘，第二集的長度相約，有兩分十一秒，相當易入口。

Serrini既負責創作《我哋不如一齊•睇•音樂節》劇本，更會客串現身，她在Instagram公開合照時大讚柯煒林（左）和莫竣名（右）「Lengjais」（靚仔） 。（instagram.com/gwendolyn.spot）

借「搶耳音樂節」12個演出單位的音樂作品，衍生出6集BL短篇故事作宣傳，香港地實在少見，但新時代就要用新方法，不試白不試，頭兩集上架之後，各自已累積逾萬點擊，未算得上好，但網民反應肯定正面，甚至已有「樹打手」見到偶像的編劇潛能，留言道：「快啲搵金主俾Maggie拍BL啦！」亦有人建議不如將結局篇搬上舞台：「兩條仔會唔會係Live現場做埋個Ending？」，亦有人笑指：「香港樂壇比你搞彎晒！」彎者，攣也，這就是上文所講，極重要的網民互動！負責執導Maggie Leung指，她只是跟隨劇本拍攝，沒有容許自己「腐能量上腦」影響判斷：「所有嘢都係Serrini諗，唔關我事㗎，我配合製作㗎咋！」而創作主腦Serrini則在Instagram指，於這個系列裏，BL不是指Boy's Love，而是Band's Love，食字食到至尊級，更率先「劇透」指自己會在故事出現，「阿Will同MCM都好戲，相比之下我就好似一個綜藝啊（阿）姐亂入！」

回到正題，「搶耳音樂節2021」將於3月10日至3月11日晚上7時於西九文化區Freespace大盒舉行，12隊參賽單位包括「Noisy Charlie」、「Plural」、「wongguyshawn & sumj.chan」、「Elly C」、「METER ROOM」、「Andy is Typing...」、「爽快貓」、「Zelos」、「張蔓姿」、「超能天氣」、「WHIZZ」、「TAOTAO & flat550」，他們會分兩日作賽，爭取現場樂迷一票，角逐「搶耳觀眾獎」、「搶耳大賞」、「搶耳表演獎」、「搶耳創意獎」。而兩晚比賽，將邀得陳健安和R.O.O.T演出，門票免費派發，2月17日上午11時起，樂迷可以到eventbrite.hk免費登記「未來票」，若疫情狀況及政府防疫措施許可，主辦單位會從登記名單上，隨機安排部份睇騷，但如果疫情再度轉差而無法舉行Live Show，將會改以網上演出代替。

點擊下列圖輯，了解「搶耳音樂節2021」的演出陣容：