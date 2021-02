搶耳音樂節︱Serrini寫BL故　柯煒林莫竣名聽「超能天氣」譜戀曲

撰文: 游大東 最後更新日期: 2021-02-18 23:51

今時今日,主辦單位要推廣音樂會,再不能單純製作一張宣傳照然後放在社交媒體,就以為能夠開騷消息傳遍港九新界和離島,必須「扭橋」加強群眾討論度和參與度,才能夠在浩瀚無垠的網絡公海裏找到「趷上水」的機會。譬如文藝復興基金會和Ear Up Music聯合主辦的「搶耳音樂節2021」,日前推出6集BL短劇《我哋不如一齊•睇•音樂節》的頭兩集,由兩大新世代男神柯煒林(Will)與莫竣名(Louis MCM)領銜主演,並由本地MV導演新星Maggie Leung掌鏡,2020年人氣急升的「陀地歌姬」Serrini創作故事,有趣的是,BL在樹妮妮的定義裏,並非Boy's Love,到底點解? 撰文:游大東

《我哋不如一齊•睇•音樂節》的故事,講述MCM飾演的張子銘,在「超能天氣」的音樂會裏跟很久不見、由柯煒林飾演的Clarence。

《我哋不如一齊•睇•音樂節》的故事,講述MCM飾演的張子銘,是「超能天氣」(Chonotenki)的同事,為撐他們才出席音樂會,結果在現場重遇舊朋友、阿Will飾演的Clarence。劇本設定樂隊當時在另一邊獻唱《Just In Case》,但沒有出鏡。久別重逢,聊了幾句之後,突然有另一位客人「助攻」,衝向吧枱,令Clarence手上的啤酒潑瀉了,再抬頭時,他已發現剎那間,竟與張子銘找到最親密的距離,彼此鼻尖只差一厘米,幾乎要吻下去了,「腐能量」直線飆升。燈紅酒綠之下,兩位男生四目交投,意亂情迷,如入無人之境,時間停頓,此刻響起的,是Elly C的《Wanderlust》,字幕顯示的歌詞呼應畫面:「I want you, just you! Don't ask me where this is going, I don't......」一段戀曲的序序除除響起。

點擊製作花絮:

下個畫面,他們回過神來,張子銘先笑說:「做咩咁猴擒呀?冇嘢下嘛?!」Clarence忙着打理遭啤酒弄濕的衣服,只說:「濕晒!」卻沒有留意張先生已臉頰發紅,害羞地喝下幾口啤酒。Clarence為打圓場,便隨意的找個話題:「佢哋遲啲有音樂節喎!」對方細細聲說:「實去㗎!」Clarence聽不到,反問:「咩話?!」已經少女心爆發的張子銘再答:「睇呀!」Clarence聽罷完全明白那是「Dating成功」的訊號,立即撞一撞他膊頭說:「去囉!」張子銘彷彿要再重複一遍確認沒有會錯意:「去囉!」第一集就這樣完結,短片全長不足兩分鐘,第二集的長度相約,有兩分十一秒,相當易入口。

Serrini既負責創作《我哋不如一齊•睇•音樂節》劇本,更會客串現身,她在Instagram公開合照時大讚柯煒林(左)和莫竣名(右)「Lengjais」(靚仔) 。(instagram.com/gwendolyn.spot)

借「搶耳音樂節」12個演出單位的音樂作品,衍生出6集BL短篇故事作宣傳,香港地實在少見,但新時代就要用新方法,不試白不試,頭兩集上架之後,各自已累積逾萬點擊,未算得上好,但網民反應肯定正面,甚至已有「樹打手」見到偶像的編劇潛能,留言道:「快啲搵金主俾Maggie拍BL啦!」亦有人建議不如將結局篇搬上舞台:「兩條仔會唔會係Live現場做埋個Ending?」,亦有人笑指:「香港樂壇比你搞彎晒!」彎者,攣也,這就是上文所講,極重要的網民互動!負責執導Maggie Leung指,她只是跟隨劇本拍攝,沒有容許自己「腐能量上腦」影響判斷:「所有嘢都係Serrini諗,唔關我事㗎,我配合製作㗎咋!」而創作主腦Serrini則在Instagram指,於這個系列裏,BL不是指Boy's Love,而是Band's Love,食字食到至尊級,更率先「劇透」指自己會在故事出現,「阿Will同MCM都好戲,相比之下我就好似一個綜藝啊(阿)姐亂入!」

回到正題,「搶耳音樂節2021」將於3月10日至3月11日晚上7時於西九文化區Freespace大盒舉行,12隊參賽單位包括「Noisy Charlie」、「Plural」、「wongguyshawn & sumj.chan」、「Elly C」、「METER ROOM」、「Andy is Typing...」、「爽快貓」、「Zelos」、「張蔓姿」、「超能天氣」、「WHIZZ」、「TAOTAO & flat550」,他們會分兩日作賽,爭取現場樂迷一票,角逐「搶耳觀眾獎」、「搶耳大賞」、「搶耳表演獎」、「搶耳創意獎」。而兩晚比賽,將邀得陳健安和R.O.O.T演出,門票免費派發,2月17日上午11時起,樂迷可以到eventbrite.hk免費登記「未來票」,若疫情狀況及政府防疫措施許可,主辦單位會從登記名單上,隨機安排部份睇騷,但如果疫情再度轉差而無法舉行Live Show,將會改以網上演出代替。

點擊下列圖輯,了解「搶耳音樂節2021」的演出陣容: