Perfume兩場演唱會將在Neflix上架　與歌迷重溫出道周年紀念喜悅

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-22 10:30

日本電音女團Perfume向來以高科技現場表演而聞名，最近他們宣布其中兩場虛擬演唱會《Reframe THEATER EXPERIENCE with you》及《Perfume Imaginary Museum “Time Warp”》，將通過Netflix獨家上架。

《Reframe THEATER EXPERIENCE with you》已率先上載到Netflix，這段影片其實是將Perfume在涉谷Line Cube Shibuya舉行的《Reframe 2019》演唱會，重新剪輯成電影版本。它在上年9月於日本當地電影院上映，作為Perfume加盟主流音樂廠牌15周年的紀念活動。

《Perfume Imaginary Museum “Time Warp”》則將在4月23日上架，這個虛擬演唱會其實是「“P.O.P” Festival (Perfume Online Present Festival)”」的壓軸好戲，當時他們唱出《Game》、《Edge》、《Electro World》、《Glitter》、《Time Wrap》等等，又回顧一下歷年來到不同地區演出。