唐奕聰監製Hey Joe Trio新歌《潛意識告白》　鼓勵聽眾勇敢追夢

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-04-16 17:14

Hey Joe Trio推出新歌《潛意識告白》。

三人樂隊Hey Joe Trio的結他手Hey Joe，經歷過日本結他牌子Taylor代言之旅，並曾擔任吳浩康演唱會結他手，而三子與布志綸多次合作後，首次創作R&B曲風的《潛意識告白》。這首2021年首支派台歌，作曲、作詞、編曲皆由 Hey Joe Trio三子包辦，由已故音樂人唐奕聰（Gary）監製。在R&B風格上加入了電子鋼琴，略帶一點唏噓！希望透過不同的聲音表達小時候未懂表達的感情。從前的單戀只有幻想，長大後試圖把單戀的幻想、畫面，透過音樂抒發出來。

新歌從單戀者角度出發，是Hey Joe Trio首度挑戰R&B風格。

新歌由已故音樂人Gary Tong監製。（Hey Joe Trio Instagram圖片）

「埋藏著自己的小故事／期待著夏天有幸上演」，對著心儀的對象，面對着沒有勝算的結果，人總會失去透露自己心聲的勇氣。彷彿看到膽小懦弱的自己，害怕被遺忘，只能懷着被嫌棄的心，幻想美好結局。不過，經歷不一樣的2020，很多東西來不及說出口，總是在腦內幻想。不論是親情、愛情，樂隊都希望聽眾以後都可以透過音樂、歌詞告訴身邊所有人，不再「看着舊照片／在想念」，捉緊喜歡的人。