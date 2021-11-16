原創粵語音樂劇《熱鬥獅子球》　50位不同族裔中學生歌舞熱鬥

劇場空間主辦之賽馬會「玩轉無疆界！」文化共融音樂劇計劃《熱鬥獅子球》音樂劇載譽重演，今個月即日起將首次在網上公演。「玩轉無疆界！」計劃以推動關愛共融為目的，讓學生透過表演藝術，發揮才華，建立自信和互信；同時藉著多項活動，促進來自不同文化背景的學生之間的溝通和合作，共同享受表演的樂趣。



【2019年首映劇照】

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原創粵語音樂劇《熱鬥獅子球》由約五十位來自不同族裔和文化背景，各具表演潛質的中學生以青春活力，載歌載舞傾情演出。創作團隊包括國際著名指揮家石信之博士擔任音樂總監、指揮及編曲，香港舞台劇獎最佳音響設計得主劉穎途作曲，香港舞台劇獎最佳劇本得主張飛帆編劇及填詞，資深舞台工作者陳桂芬執導。香港新愛樂青年樂團則為是次演出擔任現場樂隊。

【劇情節介】

多羅中學女子手球隊隊長文麗珊阿Man，帶領校內不同族裔的隊友秘密練兵，誓要在「校際手球聯賽」中奪冠。誰料一場活動改革，令原本練習的禮堂被迫要與新辦的醒獅隊平分，加上新冠疫情，學校停課令到大家的排練時間更加混亂。阿Man與醒獅隊隊長子良因此磨擦不斷，手球隊與醒獅隊亦各不退讓，兩敗俱傷。



當獅子與手球共同面對一場世紀疫情，青春熱鬥，最終能否化成夢想的合奏？



【網上放映時段】

日期：即日至11月21日（日）

放映平台：https://youtu.be/KPwM__C2NEE

（YouTube頻道JCUWP_Theatre Space）

費用：免費