YOASOBI｜與直木賞得主合作將小說化為音樂 新曲封面一成熱話

YOASOBI 日前在Twitter公布了新曲「ミスター（Mister）」的封面，令人驚訝的是，封面一出已有網民認出底板的型號，果然高手在民間。



電路板

新曲封面（@YOASOBI_staff）

以上是YOASOBI新曲封面，網友ueyama_h 就指此底板為 Sony BRAVIA電視機的底板 BAXF Board，於HDMI 電子迴路部份再加工：

（@ueyamah117）

因為這樣都能認出來，所以引起了很大迴響。ueyama_h 自己也沒想過推文如此受歡迎：

我無意中發了推文，但我沒想過會有這種反響。我只是一名喜歡 YOASOBI，也喜歡漂亮的底板圖案的工程師

現時可在Youtube中聆聽這首樂曲：

將小說故事轉化成音樂

日本雙人音樂組合YOASOBI由Ayase與ikura組成，組合名字原意是日文──夜遊び（在夜晚玩耍），皆因兩位都有自己的音樂工作，在初期更是將各自的工作定義為「早上的活動」，反之這個音樂組合則是「晚上的活動」。Ayase負責曲詞創作，ikura 則是主音歌手。

按圖看YOASOBI的雜誌封面：

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2019年7月時，Sony Music旗下網站「monogatary.com」舉辦名為「monocon2019」比賽，希望將小說故事轉化成音樂，Ayase與ikura最初就是為了「Sony Music獎」而組成YOASOBI。

YOASOBI以星野舞夜的小說《タナトスの誘惑》（中譯：桑納托斯的誘惑）為概念，創作出第一張單曲《夜に駆ける》（中譯：奔向夜空），到11月時在YouTube發佈的第一部MV《夜に駆ける》，一個月時間已100萬點擊，期後登上各大音樂平台的榜單首位，更壓到LiSA的《紅蓮華》，最後更成為2020年日本Billboard TOP100音樂中的全年第一名，還被邀請在NHK紅白歌合戰中演出，現時《夜に駆ける》MV已經突破2.4億觀看次數。

與「直木賞」得主合作

YOASOBI由第一首發佈的《夜に駆ける》開始，就一直以小說轉化為音樂為方向，YOASOBI 這次與四位「直木賞」得主島本理生、辻村深月 、宮部 みゆき及森絵都合作，將他們的小說集合成書《はじめての（初次) 》，並把書內的小說樂曲化。

《はじめての（初次) 》的封面（@YOASOBI_staff）

這首「ミスター（Mister）」就改篇自島本理生書內的小說《私だけの所有者（我的擁有者）》。

「直木賞」是日本的著名文學獎，一年頒發兩次，以新人、已經有名氣的作家為對象，目標是富娛樂性的長篇小說或短篇集。