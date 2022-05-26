肥美人Lezlie首個Solo Mini Live　以音樂為女性身體自主發聲

早前ViuTV選美節目《肥美人》參賽者之一Lezlie（陳映同），憑出眾歌聲讓大家留下深刻印象，除了唱歌外，她亦喜歡創作寫歌，最近她將舉辦首個Solo Mini Live!，當中會表演部分一直以來所寫作品，與大家一同分享。



Lezlie 陳映同（歐嘉樂攝）

Lezlie於Instagram表示：「剛剛啱啱經過咗咁緊張嘅疫情，想出去聽吓現場音樂Chill吓 食吓嘢，我諗要求都唔係太高啫？」因此她於一所她喜愛的餐館舉辦她首個Mini Live!，將表演歌曲配搭特意設計的菜式。她表示專誠選5月28日舉行個唱，是因為當日是National Masturbation Day，並提及辦音樂會係其中一個方式，「透過不同方式去鼓勵唔同嘅女性可以達到身體自主、性自主和自愛」。

而Mini Live將演出Lezlie七首原創歌，包括之前她在選美節目中唱的《Lazy Hazy》 ，和早前為一套微電影寫的主題曲《黑白》。她表示雖然現在以獨立唱作人身份較難有資源出歌放上主流音樂平台，但依然好想透過音樂會做現場表演去分享這幾年寫嘅歌，而未來她亦會投放更多時間在藝術創作上。

【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：Lezlie’s Mini Live - a two hours food & music journey

日期： 28th May, 2022 （Saturday）

時間： 19:30-21:30

地點： DUET CUTS & CUPS, Shop 28, G/F Pebbles World, Hung Hom

售票詳情請參閱演出者社交媒體

