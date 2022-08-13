台灣大象體操新專輯《夢境》結合心理學　參與SXSW享受戶外演出

大象體操 Elephant Gym 於近期發行他們的第三張專輯《夢境 Dreams》。在此之前，大象體操獲邀參與了 SXSW 的 Taiwan Beats 線上 Showcase。他們以家鄉高雄的真愛碼頭為舞台，演出了〈穿過夜晚〉與〈D〉兩首歌曲，或許能從這場演出，一窺他們近年的變化，以及接下來即將隨著新專輯呈現的音樂樣貌。

文：米鹿 Cover & Photo Credit：子皿 In Utero



美國南方音樂節（South by Southwest，SXSW）是個極為神聖的名字，每年在美國德克薩斯州奧斯汀舉行。去過那裡彷彿就是肯定，站上去表演就可能成為傳奇。今年SXSW以Taiwan Beats Showcase為名，邀請六組臺灣音樂人參與線上演出，包含拍謝少年、大象體操、夢東、曹雅雯、眠腦以及 DJ QuestionMark，帶來六段精彩的線上演出。

你可以將 Taiwan Beats Showcase 想做一場線上演唱會，透過本次從古至今、時空穿越的概念，看六組歌手，在台灣的各處景點，用音樂和地點進行了一次最特別的互動與演出。

大象體操 Elephant Gym@SXSW Taiwan Beats Showcase（Young Team Productions提供）

那趟SXSW的魔幻之旅

這次以線上形式參演，但早在2019年，大象體操便曾整團飛到美國，參加SXSW表演。而描述起參展的氣氛為何，凱翔說：「大家會說SXSW是夢幻的地方，是因為可以發大財，但也有人會搞砸他的一生。什麼事情都有可能會發生。」

據大象體操的分享，SXSW除了本身有個主要的音樂節區域之外，其實是整個地域性的活動，大至城市本身，甚至主城市周圍的衛星城鎮都會隨著SXSW的舉辦，而產生許許多多非官方的活動或音樂節。

凱翔：「市中心每間酒吧都會有人表演，很多人家裡的後院會直接變成表演空間。搖滾樂沾上邊的品牌也會辦show，其中有一個我們在日本演出時認識的美國團，待在SXSW的時間，我們有被這個美國友團邀請去，他們在當地所主辦的音樂祭，很酷，就直接在他們常去的烤肉店門口辦了一個小型音樂節，完全沒有華人觀眾的那種，來的都是他們的朋友。」

至於為何瘋狂，為何SXSW不是一般的音樂節？凱翔聊到：「有時候這些演出機會，更像是一個商業博覽會，因為各式各樣的演唱會製作方、經紀人、唱片公司，甚至科技業、電影業，都在SXSW找投資機會，所以你不會知道在這場演出中，有什麼樣的人看見你了。這也代表這裡觀眾的水準極高，有很多是對音樂或商業投資非常有想法的人，可能一場演出，就能讓整個團到下一個境界去了。那趟我們演了六七場。有很商業的，也有那種跟朋友一起像是在玩的。」

講到這裡，或許我們就可以期待這次的Taiwan Beats 線上 Showcase，會為6組演出者帶來什麼樣的國際合作契機，這必然會是個高水準的演出。

把SXSW的演出經驗帶回台灣，把台灣的景色帶給國際

而在這次SXSW的Taiwan Beats 線上 Showcase，大象體操回到了家鄉高雄，並在高雄真愛碼頭進行演出。嘉欽說：「這是要去鹽埕區必經的地方，你只能走那個橋，它是交通要道，也是愛河的出海口，更是高雄民眾散步的好地方。」

「拍攝當天，碼頭公園有很多叔叔阿姨，在做他們平日的行程，散步、跳舞。但我們突然搬了鋼琴來，還多了一整個拍攝團隊，由於實在太突兀了，導致準備過程中，叔叔阿姨一直問說我們在幹嘛？好像我們這次拍攝，不小心變成別人日常的場景中，切入的異常存在（笑），」凱婷說。

至於這次Showcase最特別的感受，凱婷則表示：「很難得在戶外演出沒有屋頂，當我往天空看時，沒有任何的遮蔽物。能感受到聲音不會被壓制，表演的能量也不會被侷限，拍攝的時段剛好在所謂的日落時間，magic hour，感覺到了日落的過程與溫度的變化，很幸福。」

當天的第二首歌〈D〉，是由凱婷擔任鋼琴彈奏，因此特別商請了體熊專科的貝斯手海狗（林奕勳），擔任了這首歌的貝斯手。而至於這次演出中那台直立型鋼琴是怎麼搬到碼頭的？凱翔笑說：「都在高雄了，自己的主場不能輸，當然要動用一點勢力搬過來！」

新專輯《夢境》呈現著一種日式的氣味

從大象體操的新專輯《夢境》中，能聽到歌曲裡許多細節都變得比以往更精緻，包括音色的選擇、聽感的平衡，或錄音與後製的作工，整體聽覺質感呈現著一種日式的氣味。

凱翔表示：「的確這次幫我們做母帶處理的老師，他平常做很多日本的音樂，甚至包括太鼓達人裡面的曲子等等，而我們三個人也都受日本文化影響比較多，這次專輯裡有些比較激昂的歌曲，我們希望呈現有點像攻殼機動隊，或動畫電影Akira，那樣有點激烈的氛圍。」

這次專輯裡，團員都做了許多突破，如凱婷寫了鋼琴獨奏曲，嘉欽首次擔綱歌詞創作。聊起突破的動機，凱婷說是疫情的影響，終於有一段自我沉澱的時間，可以把說了很久要練的鋼琴給真的練起來。而嘉欽的歌詞，則是因為本次和林生祥老師談合作的過程中，被老師說了句：「要不嘉欽，你寫寫看。」而開始了這樣的嘗試。（但這份歌詞最後用一種特別的方式出現在了專輯裡，請自行挖掘。）

夢境&榮格&阿尼瑪

新專輯第一首歌〈阿尼瑪〉取自心理學家榮格的學說。把這首歌取為阿尼瑪是來自凱翔的想法：「主旋律是凱婷在大概2014左右寫的，我聽到覺得旋律非常甜，很少女的旋律，但這個少女是每個人心中都有的少女，而並非形容女高中生的那種少女。」

「和別人談戀愛的時候，我們常會把自己心中對於『戀人的完美想像』給投射到對方身上，但往往是在這樣的想像破滅的那刻，我們才能真正認識對方，而不只是認識那個『在對方身上卻屬於你自己的投射』。到這裡，你也才能認識真正的自己，因為投射的就是那個心裡可愛的你，這是我在這首歌裡最想表達的。總之，希望大家聽這首歌的時候覺得自己很可愛。」

聊起榮格滔滔不絕的凱翔還沒說完：「專輯中還有另外一首〈影子〉也是被榮格的對於『陰影』的探討而啟發，大家可以聽聽看！」

互動式心理測驗

榮格的影響力持續延續，大象體操在專輯的預購期間，設計了一個以榮格12人格原型為基礎的心理測驗。

關於這個測驗凱婷說：「最開始的構想是想找方法，去讓聽眾去聽我們的全曲試聽，後來就想到了心理測驗。最後找到了一位很雜學的朋友，按照榮格12人格原型，把這個測驗給做了出來。」

測驗有很可愛的插圖跟故事引導，大約10個題目，可以一邊聽大象體操的音樂一邊回答，測驗完會用統合性的結論，告訴使用者是什麼樣的人，可能會遇到什麼困難，該怎麼樣做會好些。

大象體操即將在2023迎來成團十週年，在做完專輯後心中最大的感觸是什麼？凱翔說：「我們終於有做到自己內心滿意的聲響，技術成熟了，以前一直覺得想像力在很前面，但技術跟不上。現在成團也快十年了，不用像以前那樣亂搞，知道要什麼聲音、什麼感覺的話，該去找誰合作，或怎麼做才能做到。這張專輯，終於做到技術跟想像力較為平衡的狀態。」

【本文獲「SOL聲活圈」授權轉載。】