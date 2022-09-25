為何有一群人始終迷戀日本獨立音樂？3組不能錯過的音樂單位介紹

作為次文化，日本獨立音樂是獨一無二的存在。那些看似小眾的獨立音樂（indie music）隨著音樂市場的蓬勃發展，各類型歌曲都能滿足特定的樂迷。除了我們熟悉的主流樂團或歌手，日本音樂界持續輸出創作力充沛的一群創作者，音樂風格多元化，無論是搖滾、嘻哈、爵士......，任何你想要聽的音樂類型，幾乎都能在獨立音樂圈裡找到。其中在台灣《城市巨響》音樂節連線演出的幾組日本音樂人值得你的關注。



踊ってばかりの国

不論是哪種形式的搖滾樂團，總會擁有其知音。成軍於2008年，來自神戶市的「踊ってばかりの国 」，團名來自於澀谷系名團 Havana Exotica 1991年的專輯名稱，意即「只有跳舞的國度」。成立以來，團員多次更迭 ，貫穿整個團的核心，就屬主唱兼結他手下津光史。他被日本媒體稱作創作天才，其音樂養份來自60年代老搖滾、老民謠、車庫搖滾、噪音結他、迷幻搖滾。

隨著結他手林宏敏於2016年退出，讓該樂團進入轉變期。2017年，樂團改為3位結他手的5人編制：下津光史（結他/主唱）、大久保仁（結他）、丸山康太（結他） 、谷山竜志（貝斯）、 坂本タイキ（鼓），曲風的轉變也從本來的60至70年代的迷幻搖滾基底，轉變成為迷濛噪音結他詩篇式的另類搖滾。

兩位新結他手也帶來全新不同的編曲思路，年輕的大久保仁彈奏出飄渺太空華麗的甜美聲響，在許多樂團待過的丸山康太則是用Free Jazz手法和即興噪音效果，去創造出激昂又混沌的情緒。

2018年，他們的專輯 《君のために生きていくね》拿到成團以來公信榜最高名次44名的佳績，以獨立樂團來說是相當不錯的成績。而專輯中的〈Boy〉也成了他們最受樂迷喜愛的歌曲，每次演唱台下樂迷都會跟著大合唱。

踊ってばかりの国持續帶來驚喜，於2021年所發行的《moana》跟上復興浪潮，玩起變種放克，迷幻結他音階與非洲鼓擊混合的強烈律動。

春ねむり

日本冷暴力勸世饒舌女聲春ねむり（Haru Nemuri）充滿個性和態度的演唱，推出首張專輯《Sayonara, Youthphobia》就備受好評。在兩年前發行過迷你專輯《LOVETHEISM》，其中〈Riot〉威力十足，編曲如同歌名「暴動」，從發燒的鼓點到靈動的和聲完全沒有一秒鐘的停歇，而Haru冷暴力的口白式饒舌更是浮躁且無拘無束。專輯中收錄的〈Fanfare〉，音樂錄影帶前往零下30度的俄羅斯取景，面對嚴峻酷寒的冰天雪地，屬於春ねむり的搖滾樂無所畏懼。

自2018年起，她活躍於亞洲等地，參與台灣包含春天吶喊、貢寮海洋音樂祭、巨獸搖滾、覺醒大暖祭等大小音樂節，前進馬來西亞與中國，完成與五五身、厭世少年等共演的Legacy企劃演出《修羅戀人》，並於2019年踏上西班牙巴塞隆拿20萬人級指標型音樂節Primavera Sound舞台，進而完成歐洲巡迴。

2022年推出的新專輯《Shunka Ryougen》，意思是春火燎原，繼續把實驗音樂進行到底，融合 J-pop、饒舌和硬核元素，在厭世和正能量之間取得平衡，其中〈Never Let You Go〉歇斯底里的吶喊，硬核元素撐滿歌曲的後段。

SEQUOIA

東京出身的四人和聲器樂樂團SEQUOiA，意指大樹。前身為mixture rock器樂樂團Manhole New World，如今以全新名號重現，由結他手兼合成器北爪、結他手純平、鼓手米哉、貝斯手Matsuda重新結成。以新世代的爵士節奏結合經典和聲為特色，不需要歌詞來說故事，音樂本身就充滿情緒，融合Groove元素，搭配復古多變的曲板變化，總讓聽者感覺既迷幻又清醒。

獨特的日系偶像文化

除了以上的獨立音樂，日系偶像文化也在台灣音樂市場分一杯羹。日系偶像可以是台灣人，也可以是日本人。雖然無法和主流抗衡，但從動漫次文化的底蘊延伸出來，台北的好幾間livehouse都提供場地給她們，譬如杰克音樂等等，讓日系偶像搭建起屬於自己的展演空間。

月宵◇クレシェンテ

「月宵◇クレシェンテ」，在意大利文中是上弦月的意思。她們是由日本知名偶像團體煌めき☆ア ンフォレント所隸屬的藝能經紀公司來台組成的台灣新女團。

當時，在台灣舉辦的海選，從100人以上的報名者當中選出了瀬戸あいな、夢乃漓雪、花凪梨理、桜羽初季、眠璃姫子這5位亮眼的女孩。 至今所舉辦的每場定期公演，門票都幾乎售罄，目標是在台灣日系地下偶像業界成為首屈一指的女團。

CANDY☆STAR

CANDY☆STAR於2009年就出道了，是台灣最早之秋葉原系獨立偶像團體之一。她們以cover日本女僕偶像團體歌曲、ACG歌曲、秋葉原系偶像歌曲為主，從2014年才開始陸續發表原創單曲，並逐漸趨近日系偶像團體的演出風格。

近年來，她們積極參與台日文化交流活動，曾榮獲台灣AKB48表演大賽冠軍，並且9次與「LittleAKIBA Project」合作，在漫畫博覽會、台北國際動漫節、秋フェス、開拓動漫祭、高雄國際動漫節、Touch the Japan等活動進行多場演出，曝光率極高。從2019年成團10週年開始，連續在台北舉辦週年紀念公演。

RUKA BANANA

相對於其他都是女團，來自台南的Ruka Banana蕉蕉則是以成為獨立動漫歌手為目標而默默耕耘，至今邁入第五年。她活躍於各大演出舞台，至今演出經驗累積超過360場。她精通華語、台語和日語，於2021年推出了一張個人迷你精選專輯《Change the World》。她演唱的歌曲都相當激動人心，演出以ACG動漫、J-pop曲目為主；聲音溫暖敦厚又饒富感染力、高音悠揚有特色。目前，Ruka Banana 每周三都有固定歌唱直播，詳情可搜尋其個人YouTube頻道。

日本過往的演藝產業因延遲數位轉型，J-pop的國際聲勢著實被K-pop超越。日本獨立音樂和日系偶像文化在台灣與其他同屬小眾的音樂場景產生連結。巨獸搖滾、大港開唱都邀請過日本偶像或獨立音樂人演出，而這次的《城市巨響》音樂節也不例外。日系偶像文化，乃至獨立音樂持續受到小眾支持，只因輸出了另一種價值，給了樂迷拓展賞樂闊度的機會。

【本文獲「SOL聲活圈」授權轉載。】