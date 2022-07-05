精英雲集回歸25周年音樂會網上直播　得獎作曲家演繹大排檔文化

香港特別行政區成立二十五周年音樂會將於7月8日舉行，一眾獨奏家、作曲家及指揮家將聯手獻技慶祝香港特區政府成立二十五周年。屆時將於香港演藝學院網頁及港台電視作實時直播，讓香港市民及國內觀眾一同欣賞音樂會。



是次音樂會由蔡敏德（香港演藝學院指揮及文化領袖 (音樂) 系主任）指揮，演藝交響樂團將演奏三首管弦樂曲目，包括香港作曲家張珮珊 （香港演藝學院音樂學院副教授（作曲））的得獎作品《大排檔》，作品靈感源自香港獨有的大排檔文化；樂團亦會演奏中國作曲家王丹紅的古箏協奏曲《如是》，並聯同演藝合唱團演出貝多芬的《C 小調合唱幻想曲》，作品 80。

活動海報

有關節目的最新安排將於主辦單位社交平台公布。

曲目：

張珮珊：《大排檔》

王丹紅：《如是》古箏協奏曲

貝多芬：《C 小調合唱幻想曲》，作品 80



【活動地圖 】



【活動詳情 】

名稱：香港特別行政區成立二十五周年音樂會

日期：2022 年 7 月 8 日，星期五

時間：晚上 7 時 30 分至 9 時 30 分

地點：演藝學院香港賽馬會演藝劇院

網上直播：www.hkapa.edu

電視直播：港台電視

