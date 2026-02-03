無需排隊兼零手續費！建行(亞洲)推出「跨境支付通」即時過數內地

對於在香港打拼的港漂，或是子女在內地求學的家長，以及在粵港澳大灣區養老的長者而言，每個月最煩惱的事莫過於跨境匯款。傳統跨境匯款往往要親身去銀行排隊填表，手續費動輒過百元，而且匯款到賬亦相當需時。

隨著大灣區融合進程加速，市民對資金流轉效率的需求日益提高。中國建設銀行(亞洲)（下稱「建行(亞洲)」）作爲香港金融管理局「跨境支付通」首批參與銀行之一，於2025年6月率先推出「跨境支付通」，打破傳統匯款的限制，為客戶提供高效、便捷、即時且免手續費的跨境轉賬服務。憑藉此項服務，建行(亞洲)於《香港01》主辦的「01金融科技卓領大獎2025」中榮獲「創新跨境支付換匯服務」獎項，反映業界對其在推動跨境支付便利化的充分肯定。

一部手機 內地與香港資金秒速互通

以往要匯錢至內地，不少人會被複雜的銀行資料嚇怕。建行(亞洲)推出的「跨境支付通」正是為了解決這些痛點而設，利用了香港「轉數快」(FPS)與內地「網上支付跨行清算系統」(IBPS)的技術對接，實現真正的互聯互通。

這對用戶意味著甚麼？最直接的體驗升級當然是「快」和「簡」！用戶只需透過建行(亞洲)的手機銀行或網上銀行，輸入收款人已登記的手機號碼或銀行賬號，就能完成匯款。此過程無需填寫繁複的匯款代碼，操作就像日常進行轉賬一樣簡便。此外，無論是在深夜或公眾假期，匯款都能實現秒速到賬。這無疑為急需資金周轉或處理突發狀況的市民來說，提供最及時的支援。

全程零手續費+實時換匯

除了「快」，當然還有「慳」。傳統匯款包含手續費，建行(亞洲)的「跨境支付通」突破行業常規，實行「全程零費」，無論是匯出還是匯入，都不收取任何手續費！

此外，該項服務還貼心解決換匯難題，即使客戶沒有預先開立人民幣賬戶，系統亦支持從港幣賬戶直接實時換匯進行轉賬，一步完成北上匯款。無論是家長給在內地讀書的子女匯生活費，或者子女給在內地養老的父母匯家用，都不用再為兌換貨幣而煩惱，真正做到省時、省力、省錢。

小額高頻場景全覆蓋

「跨境支付通」精準聚焦於兩地居民日常的小額、高頻資金往來需求。目前，個人對個人的匯款每日限額為港幣10,000元，每年限額為港幣200,000元，足以應付絕大多數的生活開支場景。

近年，許多長者選擇在大灣區養老，身在香港的子女可通過此項服務，定時定額、零成本地將家用匯至父母的內地戶口，盡顯孝心。此外，隨著越來越多香港年輕人北上求學或創業，父母亦可隨時通過手機秒匯生活費，保障子女在異地的生活和發展。

金融科技引領未來

作爲「跨境支付通」的首批參與銀行之一，建行(亞洲)在2025年第一季度成功入選該計劃，並經過多輪嚴格測試，確保服務的安全與穩定。這不僅彰顯其在跨境金融領域的地位，更體現建行(亞洲)致力運用創新科技解決民生痛點的決心。

建行(亞洲)憑藉母行的龐大資源優勢，透過「跨境支付通」這座數字橋樑，成功將內地與香港的金融基建無縫連接。從此，跨境匯款不再是一項耗時費力的「工程」，而是動一動手指就能完成的簡單動作，進一步拉近兩地居民的生活距離，建立大灣區優質生活圈！

