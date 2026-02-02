建行(亞洲)「雙子星」平台 解決港人北上食買玩支付痛點！

每逢週末或長假期，港人北上消費已是新常態。然而，對於不少市民而言，經常會面臨「水土不服」的難題：想找美食攻略卻不懂使用內地APP？跨境支付手續繁瑣？為了讓港人無縫融入粤港澳大灣區生活圈，中國建設銀行(亞洲)(下稱「建行(亞洲)」)透過「建行生活」及「手機銀行」兩大APP，化身港人的一站式管家，讓跨境生活變得前所未有的簡單。憑藉創新跨境支付解決方案，建行(亞洲)於《香港01》主辦的「01金融科技卓領大獎2025」中榮獲「創新跨境消費生活解決方案」大獎。

撰文：謝德勤



一APP解決多個北上難題

對於往來粵港澳大灣區的客戶，包括當地居民、創業青年或探親家庭來說，最煩惱的往往不是去哪裡玩樂，而是如何才能像當地人一樣生活。以往港人北上，需要下載多個不同的APP來解決找餐廳、領取優惠券、叫車等需求。建行(亞洲)洞察到這一痛點，便將「建行生活」APP打造成一個集合多個生活場景的綜合性平台，甚至可說是一本為港人度身定做的「北上生存手冊」。

「建行生活」APP內特設「港人北上」專區，包括精選優惠與各種攻略，匯聚深圳、廣州、珠海等熱門城市的美食、購物、旅遊資訊。用戶無需在不同的APP來回切換，便能直接於「建行生活」APP內獲取最適合您的消費攻略。此外，針對年輕一代追求性價比與便利的特點，「建行生活」APP亦提供大量大灣區消費優惠。無論是週末想去深圳飲一杯網紅奶茶，還是與家人享用一頓豐盛晚餐，都能透過「建行生活」APP找到不同優惠，切實解決港人融入內地生活時人生路不熟的難題。

這種將生活場景與金融服務深度融合的做法，讓用戶在享受大灣區生活的同時，省卻繁瑣的搜尋和適應過程，真正實現「一機在手，灣區暢遊」。

數字人民幣與無縫支付體驗

解決了「玩」和「吃」，接下來就是最關鍵的「付」。傳統的跨境支付涉及匯率換算、手續費或者需要內地銀行戶口等限制。建行(亞洲)利用其科技創新能力，致力打破這些金融壁壘。通過「科技引領數實融合」，建行(亞洲)積極探索並應用「數字人民幣」等創新技術，幫助港人在大灣區消費時，可以享受到更安全和高效的跨境支付體驗。

透過建行(亞洲)的「手機銀行」與「建行生活」APP，用戶可輕鬆進行跨境支付，無需隨身攜帶大量現金，亦無需擔心信用卡在部分小商戶無法使用。支付過程升級後，不但提高交易的安全性，更讓港人在大灣區的消費體驗都像在香港一樣自然流暢，協助港人告別「遊客模式」，真正融入當地的數字生態系統。

金融科技賦能民生

建行(亞洲)「手機銀行」與「建行生活」雙平台協同運作，前者專注於提供安全、高效的金融服務，如賬戶管理、跨境理財通及智慧財富管理工具，確保用戶的資金交易穩健可靠；後者則延伸至消費生態，負責連接大灣區豐富多元的生活場景，提供吃喝玩樂的服務入口。

建行(亞洲)的「雙子星」戰略構建了一個完整的跨境服務閉環，對於建行(亞洲)而言，金融科技不僅是處理數據和交易的工具，更是服務民生、促進區域融合的關鍵橋樑。作為跨境金融服務專家，建行(亞洲)依託母行強大的科技平台與全球網絡，不僅解決用戶的痛點，更體現企業在推動粵港澳大灣區互聯互通中的責任擔當。

從最初的金融服務提供者，轉型成為大灣區客戶生活的「一站式管家」，建行(亞洲)積極通過創新的跨境消費生活解決方案，以科技拉近了內地與香港的距離，讓大灣區「一小時生活圈」的願景，真正變成了觸手可及的便利生活！

（資料及相片由客戶提供）