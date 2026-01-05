開戶攻略|全新滙豐One+　送全年旅保、更優匯率 兼享更多儲蓄優惠

「開邊間銀行戶口好？」對於正處於事業上升期、手持港幣50萬元或以上流動資金的上班族而言，選擇一個合適的理財戶口至關重要。滙豐One除了支持快速手機開戶及多達12種貨幣外，更以其遍布全港的分行網絡，為客戶提供線上線下無縫的理財體驗。



滙豐One於2025年11月26日正式推出全新升級會籍滙豐One+，它集合了一系列專屬優惠，例如具競爭力的新資金優惠、接近銀行成本價*的日圓匯率優惠及一年免費旅遊保險等，助你在工作與生活衝刺的同時，都可以輕鬆增值財富。



50萬資產即有機會Level Up！助你加速賺取第一桶金

不少銀行戶口升級往往需要過百萬資產，但滙豐One+專為追求高效理財同時享受生活的客戶而設，入場門檻相對較低，只需港幣50萬元資產。

如何成為滙豐One+會員？

1. 現有滙豐One客戶：只需連續3個月維持「全面理財總值」達港幣50萬元或以上，可自動享有一年滙豐One+會籍。

2. 全新客戶限時優惠：於推廣期內（即日起至2月28日），用HSBC HK App開滙豐One戶口及投資戶口，可試用6個月滙豐One+會籍，讓你率先體驗一系列專屬優惠。

滙豐One+會員專屬禮遇

禮遇一：集合資金 享高達港幣3,500元獎賞

原來將資金集合可以提升回報率？對於注重流動性與即時回報的人士而言，成為滙豐One+會員可享更多優惠、更多現金回贈。存入港幣50萬元或以上新資金，可享高達港幣3,500元的現金獎賞，讓你更靈活地累積「第一桶金」。

禮遇二：低成本投資 不設年齡限制

年輕一代對投資報酬率要求更高，同時要求操作便捷。加入滙豐Trade25，買賣港股、美股及中國A股每月只需港幣25元，即享$0佣金^及$0平台服務費，以低投資成本，提升每次交易的效益。由1月1日起，不單止18-25歲，連36歲或以上滙豐One+全新股票客戶都可以加入滙豐Trade25！

禮遇三：放心出行！免費旅保與全面掌握Cash Flow

都市人生活忙碌，既要衝刺事業，更要享受高品質生活。滙豐One+讓你無後顧之憂地工作與享樂：

一年免費旅遊保險：頻繁出差或工餘喜歡外遊的你，可享一年免費旅遊保險（名額有限，記得預早登記），讓你隨時起行，無懼旅途中的突發狀況，確保安心出行。

HSBC HK App「個人預算」：自動整合各類收支數據，讓你一眼看清現金流向。無論是管理多元收入，還是計劃儲蓄進度，都能用看清全局，加速儲蓄。

迎新獎賞價值高達港幣9,600元 外匯兌換享折上折

成為滙豐One+會員，享限時優惠價值高達港幣9,600元。當中包括：

• 投資獎賞：完成指定投資任務，可享高達港幣750元現金獎賞，更有機會贏取限量版滙豐One+ x BUCKET MAN 0.68両足金金卡。

• 外匯優惠：提供專屬外匯折扣券**，讓你用更優惠匯率兌換貨幣，而日圓兌換價更直逼銀行成本價*。

• 出糧戶口獎賞：全新自動轉賬出糧客戶可賺高達$1,500「獎賞錢」。

滙豐One+不僅僅是一個銀行戶口升級，更是一個為邁向「第一桶金」的你度身訂造的財富管理方案。只需維持港幣50萬元資產，增值財富之餘，亦能兼顧生活品質，這絕對是值得考慮的理財新選擇。

更多滙豐One+優惠詳情︰grp.hsbc/BMHK01AD

*銀行成本價指不包含銀行一般交易利潤之匯率。

^$0佣適用於每月累計交易量首港幣250,000元。

**外匯折扣券只適用於特選客戶。

借定唔借？還得到先好借！貨幣兌換及投資涉及風險。優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽https://retailbank.hsbc.com.hk/hsbconeplus/zh-hk/product/。本資訊旨在提供予香港境内人士。本文章並非亦不應被視為購買或認購任何投資產品或服務的建議或要約或邀請。

（資料由客戶提供）