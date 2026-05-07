香港Web3嘉年華閉幕　高淨值決策圈層齊集　助港建數字經濟樞紐

由萬向區塊鏈實驗室與HashKey Group聯合主辦，W3ME承辦的第四屆香港Web3嘉年華，已於4月底在香港會議展覽中心順利閉幕。自2023年首屆舉行以來，這場旗艦盛會已連續第四年在港舉行，發展為連結中國內地主流產業、金融圈及高淨值人群，並輻射日韓、東南亞與歐美市場的核心平台，每年為香港帶來數萬名全球參與者，吸引大量海外機構與從業者赴港尋找落地機會。



與前幾屆一致，本屆嘉年華非香港地區參與者比例再次超過60%，企業創辦人、專業人士、企業高管及高淨值人士形成高密度決策圈層，更吸引了著名經濟學家任澤平帶隊的「澤平宏觀商學」企業家遊學團的70餘位企業家深度參與。港大經管學院高層管理教育項目、中歐國際工商學院FMBA項目及Web3領袖項目等頂尖學術機構，帶領近千名企業家到場參與，多家港股及A股上市公司高管現身交流。同期全港舉行數百場周邊活動，直接帶動酒店、餐飲、交通及高端商務消費，直接經濟效益預期超過4億港元。

本次大會，數百位來自監管機構、傳統金融、AI科技與Web3領域的嘉賓圍繞「傳統金融與加密世界的雙向融合」、「AI與Web3的跨界碰撞」、「RWA走向規模化落地」等議題，展開了深入討論與分享。

香港財政司司長陳茂波在開幕演講中指出，Web3與AI的深度整合將改變「遊戲規則」，為金融、貿易及物流等領域創造巨大機遇，而香港將繼續以「同樣風險、同樣監管」的平衡原則、實體經濟導向的應用標準，以及審慎監管與促進市場並行的雙重使命，為創新提供可控的發展環境。

萬向區塊鏈董事長、HashKey Group董事長兼CEO肖風在其演講中表示，區塊鏈Token、AI Token與隱私計算，三者叠加才能催生智能體經濟的顛覆式創新，缺少任何一個都無法從局部走向全球，強調AI Token是生產資料而非貨幣，真正流淌其中的「血液」是可編程數字貨幣，這將定義下一代金融服務體系。

以太坊聯合創始人Vitalik Buterin則透露，以太坊下一版本共識層將以抗量子、抗AI及形式化驗證為核心升級方向，最終確認時間目標縮短至16秒以內，強調以太坊L1的安全壁壘建立在全球數千節點與五個完全獨立開發的用戶端之上，這是其他區塊鏈難以複製的結構性優勢。

香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂介紹了《數字資產發展政策宣言2.0》中「LEAP」四大支柱框架的進展。香港證監會中介機構部執行董事葉志衡宣佈，將允許持牌虛擬資產交易平台開展認可代幣化基金的二級市場交易。香港科技創新界立法會議員邱達根強調，監管清晰度是行業發展的首要條件。幣安聯合首席執行官何一預判，未來Crypto的真正用戶將是百億甚至千億級別的AI用戶，而非人類。

新火集團首席經濟學家、內地知名宏觀經濟學者付鵬，在嘉年華主會場發表了其2026年首次公開演講，表示加密資產正重複FICC當年的發展軌跡，將來一定是「FICC+C」，不會再分太多你我。諸如此類的深刻分享與洞察，在大會現場層出不窮。值得一提的是，Sharplink、貝萊德、摩根大通、富途集團等傳統金融機構代表也出席活動並分享洞見。

台上思想交鋒，台下羣賢畢至，當這樣的圈層密度匯聚，真正的價值已在人與人之間發生。歷經四屆沉澱，香港Web3嘉年華自2023年起，便率先向全球傳遞香港在數字資產政策與金融領域創新的獨特優勢，並持續以實際行動支持香港建設。如今，它已不僅是一場會議，更成為橋接全球數字資產對話規則與信任錨點的平台，並將繼續與監管機構、業界夥伴及全球建設者攜手，在合規與創新的雙輪驅動下，推動數字經濟邁向更廣闊的未來。

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