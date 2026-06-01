CreFIT領航FinTech　全港首創全年免費下載環聯報告

環聯信貸報告（俗稱TU報告）一向是反映個人財務健康的成績表，有機會影響按揭、信用卡及各類貸款的審批結果。貸款科技公司CreFIT維信（母企為維信金科控股有限公司）（股票代號2003.HK）推出多項突破性創新功能，進一步顛覆傳統信貸體驗。CreFIT維信透過與環聯（TransUnion）合作，成為全港首間在其平台上提供免費下載PDF版環聯個人信貸報告（Lite Version）服務的財務機構；並同步推出獨家研發的「蜂鳥分析技術」，將信貸數據轉化為易理解的分析內容。此外，結合Open API實時數據的AI客服「Capi GO」亦正式亮相，標誌著CreFIT維信正透過頂尖金融科技，將普及金融與個人理財體驗提升至另一層次。



CreFIT全港首推免費下載PDF版環聯個人信貸報告（Lite Version） 讓用家重掌財務自主權

為了鼓勵大眾獲取其個人信貸報告，CreFIT維信與環聯合作，讓用戶能透過CreFITApp或網頁，全年免費任查PDF版環聯個人信貸報告（Lite Version）外，更進一步在財務機構間率先引進PDF版環聯個人信貸報告（Lite Version）下載功能。

有別於之前在財務機構間一般僅限於應用程式內短暫閱覽的做法，用戶現可直接將PDF版環聯個人信貸報告（Lite Version）下載至個人設備。此舉不僅方便用戶長遠存檔、對比歷史個人數據及評分變化，更能作為個人財務健康的永久紀錄，提升信貸數據的透明度，幫助用戶更好地管理個人信貸。

獨家研發「蜂鳥分析技術」 從信貸報告提煉40+項數據指標 深層解構財務健康

提供簡易取得PDF版環聯個人信貸報告（Lite Version）只是第一步，協助用戶讀懂報告才是理財的關鍵。針對不少用戶在理解信貸報告時的需要，CreFIT維信進一步運用自家研發的「蜂鳥分析技術」，猶如為用戶配備了一位專屬信貸分析師：

• 直觀「蜂鳥評級」：系統會從PDF版的環聯個人信貸報告（Lite Version）中萃取超過40項核心指標，透過逾100項智能組合規則進行運算，最終以0至10分的直觀形式呈現「蜂鳥評級」。分數越高，代表信貸狀況越理想、財務自由度越大。

• 三大情境剖析：蜂鳥分析報告會針對用戶最關心的三大範疇——「貸款批核可能性」、「貸款負擔能力」及「信貸評級改善空間」進行深度解碼。即使是對信貸認識不深的用戶，也能透過這份化繁為簡的分析，一目了然地掌握自身的財務全貌，及早作出合適的理財規劃。

同步推出Capi GO AI生活小秘書 以Open API驅動有溫度的即時互動

CreFIT維信同步推出的AI秘書Capi GO打破了傳統機器人僵化的服務模式。除提供一般的貸款服務外，Capi GO更透過Open API技術獲取即時天氣及交通路況等實時數據，並根據用戶身處的地方進行主動關懷。無論是因應惡劣天氣的貼心提醒，或是按路面情況優化互動內容，Capi GO均展做到個人化的服務，大幅提升數位金融的互動深度。

CreFIT維信市場總監：健康貸度 成就未來每一步

CreFIT維信市場總監Gloria表示：「我們深知港人重視信貸健康情況，但往往覺得較難理解信貸報告的內容。因此，CreFIT維信選擇免費提供PDF版環聯個人信貸報告（Lite Version）下載服務外，更用心研發『蜂鳥分析技術』將專業數據『翻譯』成易懂的內容，為客戶信貸健康保駕護航。結合Capi GO提供的個人化有溫度秘書服務，這標誌著CreFIT維信真正重視客戶需要以科技為客戶創造價值。」

限時禮遇：全新用戶尊享高達HK$100現金獎賞

由 2026年4月17日起至7月2日，CreFIT維信全新註冊用戶只需完成指定任務*，即可獲得高達港幣100元現金獎賞！

1. 高達HK$100現金獎賞：

• 基本獎賞（HK$50）：成功註冊並首次下載個人信貸報告即可獲贈。

• 額外獎賞（HK$50）：完成下載後，將報告上傳至 CreFIT維信 App 或網頁進行信貸分析，即可再獲額外獎賞。

相關連結：

• 免費信貸報告詳情：https://www.crefit.com/free-credit-report/

• 信貸分析報告介紹：https://www.crefit.com/credit-report-analysis/

*受條款及細則約束

關於CreFIT維信

CreFIT維信 是一家致力於以科技驅動創新的貸款科技公司，憑藉母企維信金科強大的金融科技底蘊，專注於為香港客戶提供快捷、透明且智能的金融服務。CreFIT維信持續優化信貸體驗，透過自主研發的技術及AI應用推動金融普惠。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

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（資料及相片由客戶提供）