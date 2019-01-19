【粉絲注意】成為Martin Parr基金會會員　馬丁大叔為您拍攝肖像

著名Magnum圖片社成員、英國攝影師Martin Parr成立的基金會Martin Parr Foundation，近日在招募會員！會員享有多種優惠，當中「贊助者」級別的會員，可以獲機會由Martin Parr親自為你拍攝肖像！ 會員計劃分為「贊助者」（Patrons，每年£750）、「支持者」（Supporter，每年£125）、「基本會員」（Foundation，每年£35）等級別，另外也有「禮品」（Gift）、「教育」（Educational）及「私營機構」（Corporate）等會員計劃。 不同會員分別享有的優惠包括：每年可與馬丁大叔共進晚餐，Martin Parr 10” x 8”簽名作品，在藏有超過5000本攝影書的圖書館進行優先預約，參與基金會的畫廊、圖書館及工作室導賞團，講座和工作坊活動優先訂座，預展（Private Views）和會員商品折扣等。 攝影： ©Martin Parr（由Martin Parr Foundation提供），撰文：徐尉晉

Puck Fair, Ireland 1982 (c) Martin Parr. (image of crowd scene)

「01影像」訪問了Martin Parr基金會會員計劃負責人Jon McCall向讀者講解計劃。

（原文為英語，以下翻譯為中文）

影：請問會員計劃的目標是甚麼？

Jon：會員計劃的主要目的，是讓基金會得到財政支援，讓我們可以持續發展，繼續推廣新進或者被忽視的英國攝影師。除此之外，我們也希望能建立社群，把熱情的攝影愛好者聚在一起，一起分享對攝影的愛。

影：未來有哪些重點活動？

Jon：我們將舉辦一連串令人興奮的活動，包括：藝術家Joan Fontcuberta和攝影師Niall McDiarmid的工作坊。4月份的周末，有以1980年代為主題系列講座，將有5位著名英國攝影師主講。5月份，Martin Parr將會在威爾斯海邊舉辦一個周末工作坊。我們今年將舉行共5個展覽，為首兩個是1月至3月舉行的 「Document Scotland」及3月至5月舉行的「Clementine Schneidermann」。

影：除了可與Parr先生與其他藝術家會面之外，會員還有其他途徑可以互相交流嗎？

Jon：會員們一開始都會在「迎新導賞」（Welcome Tour）中會面，透過參與檔案庫、圖片館和Martin Parr工作室，可以了解基金會的幕後運作過程，更可讓會員們彼此認識。不僅如此，每次有新展覽的時候，會員在預展（Private Views）中也可一邊享用飲品，一邊與其他會員觀看作品。

影：你會向海外讀者推介會員計劃嗎？

Jon :當然會！我們中階級別「支持者」會員，就是為了海外的愛好者而設。我們發覺，許多人不能經常到訪英國布里斯托（Bristol），所以這個級別的會員，每人可以獲得Martin Parr簽名作品，每年我們都會選擇一張10” X 8”作品作為會員獨家的優惠。這是一個非常實惠的方法，建立或者增加你的攝影收藏。

Margate, England 1986 (c) Martin Parr. (image of woman with deckchair)

推廣戰後英國紀實攝影

Martin Parr Foundation，在2017年底在英國布里斯托向公眾正式開放。基金會的主要目的是推廣英國攝影，庫存Martin Parr作品，以及收藏英國和愛爾蘭攝影師的作品及攝影集等。Parr表示：「戰後英國紀實攝影的價值持續被低估，我希望作出細微的貢獻，糾正這個情況。」

Martin Parr生於1952年，是英國戰後最重要的紀實攝影師之一，以其荒誕的手法紀錄社會見稱，1994年，在爭議聲中成為Magnum圖片社成員，布列松（Henri Cartier Bresson）曾稱他來自另一個星球。在2013年至2017年期間，擔任Magnum圖片社總監。他獲獎無數，作品曾在世界各地展出。Parr曾推出的攝影集超過100本。

除此之外，Parr亦是個著名的收藏家，過去40年致力發掘和推廣被忽略的攝影師和其作品，他收藏超過12,000本攝影書，是世上最龐大的收藏之一，其後轉送給英國泰特現代美術館（Tate Modern，部分為贈送，部分為轉讓）。

有關會員計劃各個級別的不同收費和更多詳情，請瀏覽： www.martinparrfoundation.org/membership

