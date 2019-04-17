【三影堂攝影獎】最年輕入圍者童顏底下深邃的靈魂　對世界的迷思

雷安喬安安靜靜地坐在校園長椅上時，那畫面像極了90年代的偶像劇照。碎花長裙，穿着粉色厚底涼鞋，短髮齊肩，頭髮細緻地別上了兩枚糖果色發卡，露出稚氣未脫的一雙彎彎眉眼。

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她本人看起來就和她的作品一樣，帶着少女般的靈氣和青澀。展覽廳裏那個鋪着粉色地毯，擺滿娃娃，指甲油等小飾品的少女房間佈景就出自她手。來自少女特有的清純和不經意流露出的青澀的誘惑，輕輕撓過觀眾的視野，仿佛能看到一個含蓄敏感的女孩正含苞待放。可鏡頭前，她毫不扭擰地脫下涼鞋，光着腳踏上木地板，將自己完全放鬆地扔進懶人沙發上，爽朗地大聲笑着說：「我淑女不起來的！」

碎花長裙，穿着粉色厚底涼鞋，短髮齊肩，頭髮細緻地別上了兩枚糖果色發卡，露出稚氣未脫的一雙彎彎眉眼。（作者提供）

年僅20歲的她，作為三影堂攝影獎展覽中年齡最小的藝術家，雷安喬有着與她的年齡和外表毫不相符的細膩思想。當她開始談論起自己的作品和故事時，這個女孩身上迸發出強烈的反差色彩驚顯得異常驚艷。

展覽廳裏那個鋪着粉色地毯，擺滿娃娃，指甲油等小飾品的少女房間佈景就出自她手。（作者提供）

（本次展覽作品，《19.20》，裝置藝術）

以下是Pi Magazine （以下簡稱Pi）與雷安喬 Lean Lui（以下簡稱雷）的訪談：

Pi：你對攝影的靈感來源於哪裏？你的家庭和成長環境對你的作品有什麼影響呢？

雷：家庭方面的話，我爸爸非常喜歡中國的各種經典，尤其是道家和佛家思想。我們家有很多這種書，比如《道德經》，《逍遙遊》，《金剛經》之類的，給我們灌輸了很多中國的古哲學。所以我的照片裏經常也有這種思想的表現。

另一方面的話，我是在香港長大的，這是一個中西文化衝擊很大的地方。之前就有人評價我的作品是，有着西方油畫的外表，但是內在的卻是東方韻味，我覺得這個跟我的生活環境是香港也有關。

關於成長的話，比如我之前傳播度最高的一個關於「School Bullying」的作品，就是源自於我自己中學時那段長達六年的被欺凌的經歷。我覺得每個人的過去都會塑造出你今天的這個自己，所以我會把自己以前的，不管好的壞的經歷放進我的攝影作品裏。

School Bullying。（Lean Lui個人網站圖）

Pi：我們留意到你並不是攝影專業出身的，你作為自學者，這方面的經歷會對你的作品產生什麼樣的影響呢？

雷：這次一起入圍展覽的一些藝術家就說，我的作品看起來就不像是一般傳統的美術學院的學生做出來的。他們說，傳統教育體系下出來的學生會更加注重技巧的展現。但是對我來說我沒有受過這方面的教育，我沒有美術中的常識和所謂的「理所當然」，我自己想怎麼做就怎麼做。這對我的表達來說是很好的，這樣我不會有限制和界度。

Pi：請簡單介紹一下你的參賽作品。

雷：我這次參賽的作品叫《19.29》，其實是我送給自己20歲的生日禮物。這是一本私人性質很高的寫真集，裏面除了對頁的圖片有關聯之外，貫穿着整本書的是我過去二十年的經歷、感受跟變化，很像一本日記，從出生、童年都青春期……所有發生在我身上的重大事件，比如校園欺凌、少女情愫、對世界的疑問及幻想，很重要的人等等，都轉化成抽象的照片放進去了。

我這次參賽的作品叫《19.29》，其實是我送給自己20歲的生日禮物。（作者提供）

Pi：你會怎麼形容自己的作品風格？

雷：我的作品比較受到日本美學「侘寂」的影響，會經常出現水、光、少女，它們的美對我來說都是曇花一現的。然而，「道」這種東方的思想智慧也貫穿着我的作品，《道德經》裏說：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」在我成長的過程中，不斷去探索人與自然、與宇宙萬物之間的關係，現在也仍在進行。

同時，反差感也是一個別人形容我時經常會接觸到的詞。無論是對我個人本身或者是對我的作品。對我本身而言，可能因為我長的比較像小孩子，可我的思想卻讓一般人都會覺得銳利和早熟。這和我的作品也很像，比如說看起來這次的裝置是粉粉嫩嫩的，很少女。但其實裏面有很多關於生死或者是一些道家和佛家的概念。這些內容往往是很多人第一眼看到我的照片或是我的外觀時，認為我所不能涉及到的那個領域。可是我覺得這種反差感，正恰好會更有趣。

但同時也會出現一個問題，比如面對很多當代觀眾，如果沒有第一眼時就讓作品和他們搭建起溝通的橋樑，他們也就不會去深入了解了。所以我很怕觀眾看我作品時，只單單看見了表面的漂亮。雖然藝術除了內容以外，藝術形式也很重要，但是我更希望我的觀眾看到我的照片時，能知道這是個言而有墨的照片。

所以我很怕觀眾看我作品時，只單單看見了表面的漂亮。（作者提供）

Pi：為什麼會選用裝置藝術的形式來做攝影獎項的最終呈現呢？

雷：這是個很有戲劇性的事情。我在比賽開始前三天接到了主辦方的電話，我的照片全部被扣在了海關，我原本要用來參賽所有作品都沒了。我必須要在一天之內換一個全新的計劃給他們。他們很多人建議我到北京後重新印一批照片出來，但是我就覺得，反正我已經沒有了原本那一批，我為什麼要再做一批重複性的東西？這對我來說很沒有意義。當然可能也有人會覺得我這樣很兒戲，我不應該冒險。但是我覺得，反正我沒什麼東西可以輸，我還很年輕。這跟我性格很像，我性格很衝。

Teenage Problems。（Lean Lui個人網站圖）

同時我其實早就想用裝置藝術來呈現作品了，就像《道德經》裏面說的，「萬物同出而異名」，無論你是做攝影，或者是寫字，還是電影，每種藝術形式其實都只是表達了藝術家的思想，我們不需要去「框死」自己。

在這次的裝置藝術裏面，我塑造的是一個很少女的房間。這其實就是我本身的生活環境，我覺得你讓讀者去看一樣作品，不如讓他看看，為什麼會有這樣作品的產生。

雖然說這次的裝置藝術是個意外，但是我對於它呈現出來的效果是很滿意的，甚至比之前只有照片的形式還要喜歡。我會更喜歡用現在這種跨媒體的形式去表達，因為在用不同的媒介去混合的時候，他們可以互相的去配合，有一種相輔相成的感覺，達到沉浸式閱讀的體驗。

The Time goes by……（Lean Lui個人網站圖）

Pi：你的年齡是這次比賽中最年輕的，你覺得你與其他人年齡的差異感對你來說是一種阻力還是助力？關注的想法或者作品的呈現又會因此有什麼不同嗎？

雷：（助力和阻力）都有。從第一篇報導開始，我就有留意到大家一直都是說我年紀很小之類的。但是我覺得，沒有人會永遠年輕，但永遠有人年輕。年齡是不可持的東西，對我來說它只是身分證上的一個數字，沒有什麼實際的意義。年齡小對我的好處可能就是，我可以對很多新東西都放膽去試罷了。

我想個人的思維成熟度與年齡無關，與經歷、思維相關。有些人活了一輩子還是那麼忿忿不平、有些人雖然年輕，但是經歷、自我反思得比較多，所以思想會比較成熟。我也一直朝着這方面努力。

在《19.29》中有一張照片叫「蒙噬」，代表童真之意。蒙昧人人與生俱來，在成長中，我們不斷地啟蒙、解蒙。我覺得自己是個生性敏感的人，而我也一直很幸運地可以像孩子一樣活着，用感性去感知事物，這對創作而言是十分好的。但在生活上卻不太方便，甚至有時在處理情緒、社交問題時會有點手忙腳亂。所以我要比普通人更加努力地去學習理性、訓練邏輯才可以好好生活。而我留意到很多人的腦袋裏總有很多規矩、很多別人告訴他們的「應該」，他們甚少以直覺行事，我並不想這樣。（當然這裏說的直覺不代表魯莽，學富五車的直覺與孤陋寡聞的直覺可大不相同。）

在《19.29》中有一張照片叫「蒙噬」，代表童真之意。（作者提供）

Pi：你未來還會參加什麼比賽？有什麼計劃？

雷：覺得適合自己風格的比賽的，我可能就會去參加。因為我覺得我去參加任何比賽也好，我主要參賽的目的就是增廣見聞，就是看看。讓我自己在無論是策展，還是跟觀眾溝通上面的知識得到拓展。

我現在還有另外兩本新的寫真集正在進行排版，然後我「School Bullying」那組作品下個月會在香港辦展。三影堂這邊的展覽接下來會在中國進行巡展，十月分的時候我的這部《19.29》還會在日本東京有個小個展。

School Bullying。（Lean Lui個人網站圖）

Pi：最後還有什麼想要分享的？

雷：我覺得無論是生活還是做藝術，自己內心的安寧才是最重要的，你一定要清楚你自己的價值，以及你自己想要的東西是什麼。很多時候外界會有很多變化，如果你的內心已經不堅定了，你就很容易去搖晃，去懷疑自己。我們一定要多去瞭解自己，這樣在面對問題的時候就會更從容一點。最後希望大家可以用自己最舒服最喜歡的形式去表達屬於自己的故事。不要再害怕拍得好不好，有沒有對到焦，有沒有好鏡頭，那些我覺得都不太重要。比如說寫作，有一句話叫「我手寫我心」，我覺得其實在創作上面也是一樣，最重要的是你自己喜歡就好。

我覺得無論是生活還是做藝術，自己內心的安寧才是最重要的，你一定要清楚你自己的價值，以及你自己想要的東西是什麼。（作者提供）

「三影堂攝影獎」

「三影堂摄影獎」以學術思想為基礎，以對當代攝影的獨立認識作為出發點，邀請國際評委，在不斷湧現的攝影藝術新潮流中，選取具有獨立精神和藝術潛質的藝術家及作品，今年已是第十一屆。

雷安喬

一位香港自學成師的女攝影師，今年20歲，作品先後受到《Fisheye》、《Lomography》、《VICE》、《Neocha》等中外媒體轉載報道並在中外多處舉辦影展。

她試圖通過攝影來構建她心目中的烏托邦。其作品充滿費洛蒙的少女感，瀰漫着復古、敏感和夢幻氣質，流露出青春期清純懵懂的誘惑。作品中如西方油畫般的外表下，卻蘊含着東方道家文化的思想。

The Time goes by……（Lean Lui個人網站圖）

雷安喬自資出版的第一本影集也是本次三影堂攝影獎的入圍作品《19.20》，一出版即受到國際關注，被不同媒體推薦，同時也被收入中國、日本、韓國、美國及法國等地的書店、圖書館。

以下為部分此次參賽攝影作品。

彩虹眼淚

一生人百感交集，喜怒哀樂、恐懼、愛、愧疚、羞恥……

一生人百感交集，喜怒哀樂、恐懼、愛、愧疚、羞恥……（作者提供）

一般我們看到的淚水都是透明的，雖然我們經常說「開心的淚水」、「傷心的淚水」；但我認為人生的每一個時刻都是如同彩虹般多面立體的，雖然我們往往會在情緒的當下陷入思維盲點，但如《老子》所言：「“禍兮,福之所倚;福兮,禍之所伏。 ”」福與禍並不是絕對的，它們相互依存，可以互相轉化。比喻壞事可以引出好的結果，好事也可以引出壞的結果。

內容提供：Pi_Magazine

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「訪談：本屆三影堂攝影獎最年輕入圍者Lean Lui，費洛蒙少女風格與反差感」​】

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