【Peter Lindbergh逝世】時裝攝影大師：失去了真實就沒有美麗

著名時裝攝影師Peter Lindbergh逝世，終年74歲。Lindbergh的家屬透過官方Instagram發佈消息，指Lindbergh在9月3日離開，「他留下了極大的空白（He leaves a big void）」。 攝影：Getty Images、美聯社

Lindbergh於1980年代與超級名模一同興起，合作過的包括Cindy Crawford、Naomi Campbell、Kate Moss和Linda Evangelista，又為《VOGUE》、《Vanity Fair》、《Stern》等雜誌拍攝。黑白照片，不作修飾，富電影感，是Lindbergh的標誌，對80到90年代的時裝攝影有重大的影響力。Lindbergh抗拒為相片美化修飾，不會隱藏模特兒身上的瑕疵，他在2016年為倍耐力（Pirelli）拍攝2017年月曆時說過：「失去了真實就沒有美麗。這些虛假修飾使人物不再是原本的人物，不能稱之為美麗。只剩下荒謬。」

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Lindbergh生於1944年受德國控制的波蘭萊什諾（Lissa），童年在德國杜伊斯堡（Duisburg）度過。1960年代Lindbergh在百貨公司當櫥窗設計，後來先後在柏林藝術學院和克雷費爾德藝術學院進修，到1971年搬到杜塞爾多夫（Düsseldorf），Lindbergh對攝影產生興趣，當了兩年攝影助手後開展自己的事業，1978年到巴黎發展。