【攝影比賽】索尼世界攝影獎疑審查　3組香港修例風波入圍作下架

本月11日，索尼世界攝影獎（Sony World Photography Awards）公布2020年度大賽的入圍名單，其中有3組入圍作品，都與本港過去8個月的反對修訂逃犯條例運動相關，包括香港攝影師高仲明的《Wounds of Hong Kong》、美國攝影師David Butow的《Battleground HongKong》，及澳洲攝影師Adam Ferguson的《Hong Kong Protestors》。入圍作品刊於主辦組織世界攝影組織（World Photography Organisation, WPO）網站。隨後3組入圍作品於網站卻遭下架，連結失效只顯示「404 Page not found」的錯誤訊息。

3組與香港反修例運動相關的入圍作品於WPO網站下架：

進入WPO網站觀看相關入圍作品，只顯示「404 Page not found」的錯誤訊息。圖為WPO網站2月18日截圖。

憑《Wounds of Hong Kong》入圍專業組紀實類別決賽的本港攝影師高仲明指，在2月14日發現作品於WPO網頁中的連結失效，向WPO查詢後獲得初步回應，對方指「部分圖片的敏感性質引起了關注並需要檢視，因此暫時抽起作品直至完成覆檢，這是此類事件的正常程序」，並稱入圍名單並末更改，意即高仲明的作品未被「DQ」，正式賽果將於4月17日公布。

另外兩名紀錄香港紀錄反修例運動的入圍攝影師，David Butow及Adam Ferguson的作品亦於WPO網站下架。David Butow以運動現場的作品參賽，包括了遊行集會、警民衝突，或者連儂牆的畫面，於專業組紀實類別入圍。而Adam Ferguson則為反修例運動參與者拍攝肖像，其中一張更成為《時代》雜誌封面，於專業組肖像類別入圍。