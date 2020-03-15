【攝影展覽】香港國際攝影節4月開幕　頭炮先睇Robert Frank展覽

香港國際攝影節將於4月2日至6月9日舉行，4月3日的開幕展覽將會展出已故攝影大師Robert Frank作品。 「Robert Frank: Books and Films, 1947-2019」展覧詳情： 日期：2020年4月3日至5月24日 時間：上午10時至晚上10時 地點：賽馬會創意藝術中心L0及L1藝廊／石硤尾白田街30號 「Secrets of Steidl Photobooks. Making Multiples」展覧詳情： 日期：2020年4月4日至4月30日 時間：上午10時至晚上10時 地點：香港歌德學院歌德藝廊及黑盒子／灣仔港灣道2號香港藝術中心

「Robert Frank: Books and Films, 1947-2019」展覽由Gerhard Steidl策展，Gerhard Steidl是為Robert Frank出版《The Americans》的出版人。Robert Frank跟Gerhard Steidl一同構想出便宜、快捷、骯髒的「快閃展覽」，相片將直接印在新聞紙張上，影片則直接投映在牆上，書本則用繩索吊在半空讓人翻閱，最重要是展覽完結後，所有展覽作品可快速銷毀。

沒有東西留給那腐爛的藝術品巿場！ Robert Frank

Robert Frank（1924 - 2019）最為人熟悉的是《The Americans》，他於1955至1956年間橫越美國中西部，遊歷近30州，拍攝27,000張照片，選出83張收錄成書。作品風格跟當時主流相異，最初招來批評，後來才被廣為接受，為整個攝影界帶來改變。Robert Frank之後亦涉足電影，執導《Pull My Daisy》、《Me and My Brother》、《Candy Mountain》等。

+ 4 + 3 + 2

同期亦會有「Secrets of Steidl Photobooks. Making Multiples」展覽，展出Gerhard Steidl有份構想、設計、出版的攝影書籍，他亦親自挑選部分限量版製作的藏品。

攝影書作用是展示攝影作品，然而透過紙張、油墨、甚至香氣，可以呈現不同的體驗，成為藝術的伸延。