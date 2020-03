【攝影展覽】香港國際攝影節4月開幕　頭炮先睇Robert Frank展覽

香港國際攝影節將於4月2日至6月9日舉行,4月3日的開幕展覽將會展出已故攝影大師Robert Frank作品。 「Robert Frank: Books and Films, 1947-2019」展覧詳情: 日期:2020年4月3日至5月24日 時間:上午10時至晚上10時 地點:賽馬會創意藝術中心L0及L1藝廊/石硤尾白田街30號 「Secrets of Steidl Photobooks. Making Multiples」展覧詳情: 日期:2020年4月4日至4月30日 時間:上午10時至晚上10時 地點:香港歌德學院歌德藝廊及黑盒子/灣仔港灣道2號香港藝術中心

「Robert Frank: Books and Films, 1947-2019」展覽由Gerhard Steidl策展,Gerhard Steidl是為Robert Frank出版《The Americans》的出版人。Robert Frank跟Gerhard Steidl一同構想出便宜、快捷、骯髒的「快閃展覽」,相片將直接印在新聞紙張上,影片則直接投映在牆上,書本則用繩索吊在半空讓人翻閱,最重要是展覽完結後,所有展覽作品可快速銷毀。

沒有東西留給那腐爛的藝術品巿場! Robert Frank

Robert Frank(1924 - 2019)最為人熟悉的是《The Americans》,他於1955至1956年間橫越美國中西部,遊歷近30州,拍攝27,000張照片,選出83張收錄成書。作品風格跟當時主流相異,最初招來批評,後來才被廣為接受,為整個攝影界帶來改變。Robert Frank之後亦涉足電影,執導《Pull My Daisy》、《Me and My Brother》、《Candy Mountain》等。

同期亦會有「Secrets of Steidl Photobooks. Making Multiples」展覽,展出Gerhard Steidl有份構想、設計、出版的攝影書籍,他亦親自挑選部分限量版製作的藏品。

攝影書作用是展示攝影作品,然而透過紙張、油墨、甚至香氣,可以呈現不同的體驗,成為藝術的伸延。