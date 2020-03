【逃犯條例．攝影集】港攝記眾籌出書　《Woh Yuhng》半日達標

2019年初政府提出《逃犯條例》條例草案,引起社會爭議,與反修例運動相關的集會和遊行數以百計。攝影記者林亦非自6月開始紀錄反修例運動,穿梭大小衝突現場拍攝,相片供《紐約時報》刊登。近日林與本地獨立出版社「Brownie Publishing」合作,計劃出版《Woh Yuhng》攝影集,並於Kickstarter網站眾籌。 (相片由林亦非提供)

書名《Woh Yuhng》 是廣東話「和勇」的拼音,除了直書示威者「『和理非』、『勇武』不割席」的原則外,亦隱含了香港跟中國之間,因語言文化差異而產生的抗拒和矛盾。攝影集將會收錄林亦非於2016年6月至12月,穿梭大小衝突現場拍攝的照片,呈現出反修例運動最激烈的7個月,百萬人填滿街頭、汽油彈和磚頭橫飛、催淚煙在空氣中瀰漫的畫面。

在現場拍攝,是觀察和感受,很多情景,彷如昨天。當刻的氣味、皮膚的觸感、他們的對話,記憶猶新。 林亦非

眾籌於昨日(24日)早上於Kickstarter網站刊登,至午後已達成了港幣200,000元的目標,林亦非在Facebook表示眾籌成功,攝影集鐵定出版。攝影集呎吋為280mm x 250mm,配硬皮封面,預計2020年6月出版。

林亦非作品見於《紐約時報》,獲選第77屆POY(Picture of the Year)全球年度圖片獎「國內/國際新聞圖片故事組」優秀獎,亦會在2020年世界新聞攝影基金會(World Press Photo Foundation)的專題展覽「“Be Water!” The Strategy of Resistance in the Hong Kong Protests」中展出。