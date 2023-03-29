【世界新聞攝影2023】地區組別賽果出爐　戰亂、氣候影響每一個人

世界新聞攝影獎2023（World Press Photo 2023）今日（29日）地區賽果出爐，公布六個地區組別的得獎作品。世界新聞攝影在2022年改制，以地域分組，希望全球各地的事件都能獲得關注。每組設「單張」、「圖片故事」、「長期拍攝計劃」及「開放形式」獎項，並將在其中選出全球冠軍，4月20日公布。

今屆「單張」及「圖片故事」得獎作品的主題多與戰亂衝突、氣候變化有關。例如歐洲的「單張」及「圖片故事」得獎作品都是記錄俄烏戰爭；亞洲的得獎作則分別是拍攝以巴衝突和搭利班治下的阿富汗。而北美及中美的「單張」作品、南美洲的「單張」及「圖片故事」作品都是和氣候變化相關。

圖片提供：世界新聞攝影（World Press Photo）

圖片編輯：蘇煒然

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