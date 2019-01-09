不愛江山愛美人？傳馬來西亞國王退位與俄國美女妻子有關

馬來西亞國王穆罕默德五世（Sultan Muhammad V）周日（6日）宣布退位，但王室的聲明並未交代原因。 事件引發外界猜測，英國《太陽報》周二（8日）引述俄羅斯媒體報道，穆罕默德五世選擇「愛美人而不愛江山」，可能與他的25歲俄羅斯新婚妻子、曾是選美王后的沃埃沃季娜（Oksana Voevodina）有關。

穆罕默德五世是當地首位在任內辭職的元首。他此前放了2個月病假，「復工」僅1周便急急辭職。恰巧於在「病假」期間，他在2018年11月22日秘密迎娶俄羅斯選美王后沃埃沃季娜。

媒體嘗試查找關於沃埃沃季娜的消息，並提出一些可能與穆罕默德五世退位有關的原因。俄羅斯親政府報章《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）聲稱，這場神秘婚禮觸發了很多問題。

↓穆罕默德五世與沃埃沃季娜婚禮照片↓

NO WAY 👑

Sultan Muhammad V #KingOfMalaysia suddenly quits months after marrying Russian beauty queen + reality-TV-star Oksana Voevodina #RoyalFamily #religion #islam #dignity #TV #Malaysia

-AlethaAdu/Sun/NYPost https://t.co/XJdpb0pCXL pic.twitter.com/zJlWtzSZJ3 — Kalju Laid (@KaljuLaid) 2019年1月8日

報道引述消息稱，穆罕默德五世正與沃埃沃季娜全面投入生兒育女的任務，暗示國王退位可能與女方懷孕有關。惟沃埃沃季娜的父親沒有回應女兒懷孕的消息。

外界並不清楚他們兩人如何認識，也不知沃埃沃季娜是否結過婚。報道指出，在她任職電視節目主播時期，曾被拍攝到在泳池與一名參加真人秀的男子有親密行為。

馬來西亞國王退位：沃埃沃季娜芳齡25歲，在2015年於莫斯科選美中贏得冠軍。（路透社）

另有說法認為，馬來西亞國內有不滿穆罕默德五世的聲音，當中的原因是來自他與沃埃沃季娜的婚禮。

《馬來郵報》（Malay Mail）報道指，馬來西亞元首有多種限制，當中包括未經「統治者會議」（Conference of Rulers）批准，不得以非國事訪問的理由離開國家超過15日。外界猜測因上述限制，令他要「請病假」2個月到俄羅斯與沃埃沃季娜結婚。

新加坡《海峽時報》報道，傳言稱其他幾名君主不同意授予沃埃沃季娜王后的稱號。

馬來西亞國王退位：沃埃沃季娜是平民出身，她嫁給穆罕默德五世前宣布改信伊斯蘭教。

（綜合報道）