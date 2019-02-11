【英國王室】梅根親筆信曝光：父親「令我的心碎成千萬片」

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）一直受流言困擾，當中傳得最多的包括她疏遠父親托馬斯（Thomas Markle）。 托馬斯周日（10日）向英媒公開女兒的親筆信，梅根在信內指父親多番向傳媒說謊，例如訛稱女兒拒絕給予金錢支援、不理睬他等，令她的心「碎成千萬片」。不過，托馬斯一概否認，還說自己受到「巨大打擊」。

在這封5頁長信的一開頭，梅根就說不明白父親為何選擇傷害她，例如對外謊稱曾致電告訴她無法出席婚禮。梅根又指自己和丈夫哈里王子（Prince Harry）一直支持和保護父親，在他心臟病發時「又打電話又傳短訊，求你接受幫助，還派人到你家」，惟他卻利用傳媒攻擊哈里。

托馬斯曾說自己沒向梅根要過錢，但梅根在信中指出，父親在2018年10月發電郵給她：「如果我在財政上太倚賴你的幫助，很對不起，但希望你能再幫我多一點。」

梅根和父親關係不和，梅根在信裏指父親多番說謊、向小報爆料，以及攻擊哈里，把她的心撕碎成千萬片。圖為梅根和托馬斯舊日合照。（視覺中國）

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托馬斯說，本來沒打算公開這封信， 但梅根數名摯友上周接受美國雜誌《人物》訪問時「攻擊」他，因此才被逼反擊。

對於各種指摘，托馬斯反駁稱，他的確通知女兒自己無法參加婚禮，亦沒有抹黑哈利，只是說他應該表現得更像個男人。托馬斯還說：「我仍然認為他之前應該飛來洛杉磯見我，先是請我把女兒嫁給他，然後是解決我們之間的問題。」

（綜合報道）