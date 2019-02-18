【英國王室】梅根肚裏孩子未出世先破紀錄　完勝其他王室寶寶

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）的孩子尚未出世，卻已創下紀錄，引來全球競猜名字、生日、性別等細節，成為投注金額最大的王室新成員。

梅根肚裏胎兒預產期為4月，距今不足2個月，大量「賭民」把握最後機會下注。賭盤包括嬰兒的出生日期、性別和名字等，有15%投注者認為新生兒會命名為「Diana」，以紀念哈里亡母戴安娜王妃（Princess Diana）。

根據賭博資訊網站bookmakers.tv，關於這名王室新成員的投注總值將超過800萬英鎊（約8097萬港元），而喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte）及路易王子（Prince Louis）三名王室寶寶的過往有關賭注合共為300萬英鎊（約3036萬港元），被遠遠拋離。

網站發言人特蘭珀（Philip Trampe）表示，「梅根和哈里極度受歡迎，他們的好消息帶來一股前所未見的王室賭注熱潮。」他指出，哈里夫婦的婚禮錄得350萬英鎊（約3542萬港元）投注額，為史上最高的王室盛事，而兩人愛情結晶更有雙倍吸引力。

（每日鏡報）