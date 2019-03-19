英媒：沙特王儲傳被解除部分權力　疑與國王關係破裂

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）被指有份策劃殺害《華盛頓郵報》（Washington Post）記者卡舒吉（Jamal Khashoggi），惹來國際社會批評。有英國傳媒指他最近甚少現身，因而猜測他可能被國王薩勒曼（King Salman）解除部分經濟和財政相關職務。

英國《衛報》周一（18日）報道，薩勒曼曾要求穆罕默德參與在周二舉行的內政部會議，但後者沒有現身，因而引起國王不滿，於是向多名高層閣員表示限制穆罕默德的權力，包括由薩勒曼的親信、曾經留學美國哈佛大學的新任國家安全顧問艾班（Musaed al-Aiban）暫時掌管國家投資事務。該報道指，穆罕默德憂慮對當地投資可能減少，並決定自己在經濟問題上有最終話事權。

引起國王不滿的事件除了卡舒吉遇害案，穆罕默德亦趁父親外訪埃及時，擅自安排人事任命。而薩勒曼回國時，穆罕默德並沒有按照傳統到機場接機。

沙特記者卡舒吉被害事件，至今依然繼續發酵，使不少西方投資者對沙特卻步。（視覺中國）

穆罕默德暫時「失勢」的消息，或可以由沙特傳媒報道王室活動的取向瞥見一二，當地只有一篇報道指他在上周與日本首相安倍晉三通電話，其他王室相片或新聞稿都對穆罕默德隻字不提。他亦沒有出席財金高層官員會議，以及與世界衛生組織（WHO）領導會面。

有中東的分析人士認為，沙特國王兩父子不和反映了穆罕默德的地位猶如有實無名的真正掌權者。但倫敦政治經濟學院（London School of Economics）教授拉希德（Madawi al-Rasheed）則認為，薩勒曼一直支持穆罕默德，在卡舒吉事件後更一同巡視全國，象徵團結，因此穆罕默德現在轉趨低調，或可能是薩勒曼保護兒子的手段。

（衛報）