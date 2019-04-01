【英國王室】梅根打破41年傳統　傳不在倫敦醫院分娩

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）行事有自己一套，分娩這等大事也不例外。傳聞她不會在倫敦聖瑪麗醫院（St. Mary's Hospital）林多院區（Lindo Wing）生產，而是選擇在一間鄰近住家的醫院、迎接她和哈里王子（Prince Harry）第一個孩子。她這麼做的其中一個原是，她不想仿效劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）。

英國《太陽報》上周六（3月30日）引述消息報道，所有知情的高級臨床醫生都說，梅根不想仿效凱特。後者2013、2015及2018年分別誕下喬治王子、夏洛特公主及路易王子時，都有現身林多院區外讓記者拍照。

消息人士說，梅根知道外界對寶寶很感興趣，但他或她不會是王位繼承人之一，他們想整個過程愈私人愈好。消息人士也指出，她和哈里決定另選醫院，讓梅根能靜靜休養：「她只想要正常、自然地生產，以及跟寶寶建立感情。她不想在經歷生死一刻的事情後，為了拍照而盛裝打扮。」

林多院區與皇室的關係可追溯至1977年，安妮公主當年在院內誕下兒子Peter Phillips，然後在1987年再誕下女兒Zara Phillips。已故威爾斯王妃戴安娜（Diana, Princess of Wales）都是在林多院區誕下威廉王子（1982年）及哈里王子（1984年）。梅根選擇不在那裏迎接新生命到來，可說是打破王室41年來的傳統。

梅根將分娩：梅根傳不想在分娩後數小時，便要以完美狀態站在醫院外面對群眾，故不會選擇在倫敦的醫院分娩。圖左1982年6月22日，戴安娜王妃抱着她剛產下不久的威廉王子。威廉王子長大後已為人父，與妻子凱特王妃育有喬治王子（Prince George）。圖右是2013年7月，喬治小王子出生後，由父母抱出林多院區，首次讓媒體記者拍照。（視覺中國）

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梅根將分娩：圖為英國威廉王子（Prince William）與妻子劍橋公爵夫人（Catherine, Duchess of Cambridge）的第3名孩子路易王子（Prince Louis），他將是梅根與哈里王子將誕下的子或女的堂兄。路易王子是王位第5順位繼承人。這張照片是他2018年4月26日出生後3日拍攝，相中的他躺在白色抱枕上，定睛仰望前方，非常可愛。（視覺中國）

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（綜合報道）