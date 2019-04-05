哈里梅根新居「浮若閣摩爾宮」　維多利亞女王密友都住過

哈里王子與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）年初搬屋，兩人遷出肯辛頓宮（Kensington Palace），改為入住溫莎區（Windsor Estate）內的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。 這座浮若閣摩爾宮背後有不少歷史故事，最初興建時，一位王后到這裏逃離宮廷、暫時避開舉止瘋狂的國王；至後來，維多利亞女王的密友、印度男僕卡里姆（Abdul Karim），也是入住此宮，且女王經常到此探訪。

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英國王室：浮若閣摩爾宮建於1792年，之後也經過多次翻新。（視覺中國）

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英國廣播公司（BBC）報道，哈里和梅根若想避開公眾目光的話，浮若閣摩爾宮正是好地方。它有200多年歷史，背後也有不少歷史故事，這裏便是其中兩個：

王后藉此逃離宮廷

浮若閣摩爾宮建於1792年。當時的英國國王是喬治三世，他晚年受精神問題困擾，被指舉止失常。BBC報道，他的妻子夏洛特王后（Queen Charlotte），便帶同女兒經常到浮若閣摩爾宮「避世」，以離開宮廷及瘋顛的國王。

英國歷史學家拉帕波特（Helen Rappaport）指，「這裏就是溫莎區內的一個大型隱居處，讓她（夏洛特王后）可以離開一下。」她又指喬治三世「不時有瘋狂行為，很可能是難以相處，夏洛特王后把浮若閣摩爾宮當作隱居處。」

哈里梅根新居：維多利亞女王十分喜歡印度男僕卡里姆，並讓他入住浮若閣摩爾宮。圖為電影《維多利亞女王：日不落奇緣》劇照。

維多利亞女王密友的住處

浮若閣摩爾宮另一個故事，與維多利亞女王有關。女王晚年與一位來自印度、20多歲的男僕卡里姆（Abdul Karim）結緣，當時是1887年左右，女王視這位男僕為老師、密友。

2017年的英國電影《維多利亞女王：日不落奇緣》（Victoria & Abdul），便是以此作為題材。

維多利亞女王當時不顧王室內其他人的反對，向卡里姆送贈很多禮物、賜他勳章，還讓他與其妻子入住浮若閣摩爾宮。

英國作家巴蘇（Shrabani Basu）指，女王當時幾乎隔天便到訪浮若閣摩爾宮。她形容兩人像「母子」關係，女王寫信給他時，署名會寫「愛你的母親」、「你的密友」等。

但維多利亞女王1901年死後，王室成員便把卡里姆趕出浮若閣摩爾宮。卡里姆之後返回印度。

（英國廣播公司）