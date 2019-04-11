【英國王室】梅根哈里行事破格　分娩屬私隱　「B計劃」對外保密

撰文：許懿安
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英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）與丈夫哈里王子（Prince Harry）或在數天內迎接兩人第一個愛情結晶品，然而英國肯辛頓宮周四（11日）公布，這對新手爸媽想在孩子出生的時刻保有私隱，亦想為組成新家庭私下慶祝，之後才與各界分享喜悅。
肯辛頓宮的聲明意味着，梅根選擇待產的醫院名稱不會公開，亦不會公布她是否想在家中分娩。
外界所知的是，他們會在孩子出生當天，在溫莎堡接受媒體記者拍照。
聲明全文寫道：「在他們準備迎接他們的寶寶之際，薩塞克斯公爵及公爵夫人對於來自全英以至全世界的人的善意表示感激。殿下夫婦已做了個人決定，關於誕下寶寶的計劃保密。公爵及公爵夫人在他們以組成新家庭的情況下慶祝之後，期待與每個人分享這個令人興奮的消息。」
哈里及梅根據報在他們第一個孩子出生前數周，已遷往到溫莎堡的浮若閣摩爾宮（Frogmore Cottage）。此前有傳聞指她不會在倫敦聖瑪麗醫院（St. Mary's Hospital）林多院區（Lindo Wing）生產，而是選擇在一間鄰近住家的醫院。據說家中待產也是其中一個選項。
（綜合報道）