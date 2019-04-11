【英國王室】梅根哈里行事破格　分娩屬私隱　「B計劃」對外保密

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）與丈夫哈里王子（Prince Harry）或在數天內迎接兩人第一個愛情結晶品，然而英國肯辛頓宮周四（11日）公布，這對新手爸媽想在孩子出生的時刻保有私隱，亦想為組成新家庭私下慶祝，之後才與各界分享喜悅。

肯辛頓宮的聲明意味着，梅根選擇待產的醫院名稱不會公開，亦不會公布她是否想在家中分娩。