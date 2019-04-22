全球年薪最高領導人排行榜　李顯龍登首位　林鄭月娥又排第幾？

美國財經網站「華爾街24/7」（24/7 Wall St）上周二（16日）報道，列出全球首20名年薪最高的領導人，當中新加總理李顯龍以年薪161萬美元（約1255萬港元）登上榜首。

網站從各國國家機構網站、國際貨幣基金組織（IMF）和中情局（CIA）《世界概況》（World Factbook）等來源蒐集資料，列出全球首20名年薪最高的領導人。由於資料不足，排行榜並未包括沙特阿拉伯、卡塔爾和汶萊等君主制國家的領導人。排名11至20名的領導人年薪介乎於22萬至27.5美元（約171萬至214萬港元）。

下列為首10名排行榜及其年薪數字：

第10名：盧森堡首相貝泰爾（Xavier Bettel）；278,035美元（約216萬港元）

第9名：奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）；328,584美元（約256萬港元）

第8名：毛里塔尼亞總統阿齊茲（Mohamed Ould Abdel Aziz）；330,000美元（約257萬港元）

第7名：新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）；339,862美元（約265萬港元）

第6名：德國總理默克爾（Angela Merkel）；369,727美元（約288萬港元）

第5名：澳洲總理莫里森（Scott Morrison）；378,415美元（約295萬港元）

第4名：美國總統特朗普（Donald Trump）；400,000美元（約312萬港元）

第3名：瑞士聯邦主席毛雷爾（Ueli Maurer）；482,958美元（約376萬港元）

毛雷爾的年薪是經濟合作與發展組織（OECD）各成員國領導人中最高。OECD由全球經濟最高其中36個民主國家組成。

全球年薪最高領導人排行榜：瑞士聯邦主席毛雷爾年薪約376萬港元，排行第3。（Getty Images）

第2名：香港行政長官林鄭月娥；568,400美元（約443萬港元）

全球年薪最高領導人排行榜：特首林鄭月娥年賺約443萬港元。（路透社）

第1名：新加坡總理李顯龍；1,610,000美元（約1225萬港元）

李顯龍年薪冠絕全球領導人，報道指他一年賺的錢超過新加坡人均國內生產總值（GDP per capita）的20倍。

全球年薪最高領導人排行榜：新加坡總理李顯龍年薪達到約1225萬港元，冠絕全球。（Getty Images）

（綜合報道）