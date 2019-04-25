【英國王室】哈里王子忽然出席王室活動　暗示愛妻Meghan未生得

英國哈里王子（Prince Harry）的妻子、薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）傳即將臨盆，身為準父親的哈里王子本應留在對方身邊陪伴，不過他周四（25日）突然出席王室活動，反映梅根仍未「卸貨」。

周四正值澳新軍團日（ANZAC Day），紀念第一次世界大戰時，在1915年4月25日於土耳其加里波利（Gallipoli）登陸戰犧牲的澳洲和新西蘭士兵。英國在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行悼念儀式，由劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）和告羅士打公爵（Duke of Gloucester）出席。不過哈里王子就與他們一同到場。

哈里王子身穿一套掛有多個勛章的黑色西裝，凱特則以一身深綠色打扮，兩人不時有說有笑，神情輕鬆，明顯以行動證明打破兩家不和的傳聞。

英國威廉王子周四（25日）抵達新西蘭，與總理阿德恩一同出席澳新軍團日。（路透社）

而哈里王子的兄長威廉王子（Prince William）同日身處新西蘭奧克蘭，與總理阿德恩（Jacinda Ardern）出席澳新軍團日活動，並與一名5歲基督城恐襲生存者及救援人員見面。

（News.com.au）