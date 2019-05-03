新西蘭總理阿德恩戴鑽戒　宣布復活節期間已訂婚

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）與伴侶蓋福德（Clarke Gayford）感情穩定，育有一女，二人拍拖近六年至今尚未結婚。最近傳出阿德恩訂婚的消息，其發言人周五（3日）證實，阿德恩已與蓋福德訂婚。

阿德恩訂婚：有傳媒發現，阿德恩周五出席公開活動時，左手中指戴上鑽石戒指，因此惹來訂婚的傳言。（美聯社）

有傳媒發現，阿德恩周五出席公開活動時，左手中指戴上鑽石戒指，因此惹來訂婚的傳言。阿德恩發言人坎貝爾（Andrew Campbell）隨後證實，在復活節假期期間，阿德恩和蓋福德在馬希亞（Mahia）小鎮訂婚，但未有透露詳情。他指，阿德恩下周一（6日）會見傳媒時將透露詳情。

38歲的阿德恩和41歲的節目主持蓋福德於大約6年前相識。當時蓋福德向國會議員作出投訴，期間遇上阿德恩，二人相約喝咖啡，不久後已開展同居生活。2018年初，阿德恩宣布懷孕，為歷來第二位出任民選領袖期間懷孕的女性。同年6月，阿德恩誕下女兒，取名尼夫（Neve），主要由蓋福德照顧。

阿德恩接受英國廣播公司（BBC）訪問時，被問到會否考慮向蓋福德求婚，抑或會等對方開口。阿德恩開玩笑地回答說不會向對方求婚：「當然，我是女性主義者。但我想讓他經歷痛苦和折磨，為這個問題苦惱。」

新西蘭基督城3月發生恐襲後，阿德恩東奔西走展現關愛同情，同時果斷推動槍械管制、對抗分化，剛柔並重的處理手法，贏盡各界掌聲及支持，更被譽為是近代政治領導的典範。據美國《財富》雜誌（Fortune）公布全球50大傑出領袖名單，阿德恩名列第二位。

（綜合報道）