【英國王室】Meghan成功「卸貨」？　博彩公司突封盤暗示玄機

英國薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）懷胎十月，外界普遍猜測她的預產期是4月底或5月初，不過至今都沒有正式公布喜訊。當地一間博彩公司周五（3日）中止接受王室新生命出生日期的投注，指梅根或已成功「升呢」為人母，更「劇透」新生命的性別。

愛爾蘭博彩公司Paddy Power發言人表示，周五晚上突然收到大量關於梅根「卸貨日」的投注，公司認為或者有人得知內幕消息，甚至新生命可能已經誕生。加上最近多宗傳聞和猜測，因此決定中止有關投注，更稱哈里王子（Prince Harry）和梅根的愛情結晶很大機會是位小公主。

有關消息的真確或可由哈里和梅根身邊人近日的舉動略知一二。哈里原定5月8日訪問荷蘭兩日，為2020年在海牙（The Hague）舉行的「不屈不撓」運動會（Invictus Games）出席宣傳活動，但英國王室周五以「物流問題」為由，宣布縮短行程至一日，因而被認為是他或希望留在家中照顧妻兒。

梅根的私人化妝師馬丁（Daniel Martin）宣布周日（5日）會到紐約出席活動，但他日前在Instagram公開多張身處英國的照片，令人懷疑他到哈里夫婦居住的「浮若閣摩爾宮」（Frogmore House）探望一家三口。

（綜合報道）