約翰遜深夜與女友激烈爭吵　警上門調查

前外相約翰遜（Boris Johnson）在周四（20日）舉行的英國保守黨的黨魁選舉第四輪投票中勝出，然而仕途得意的他，看來有點「家務事」需處理。

他與女友位於倫敦南部的家，在周五（21）凌晨12時24分傳出爭吵聲。有鄰居聽到撞擊、敲打以及吵架聲。鄰居曾往敲門但無人回應，出於擔心報警。警方派員上門調查。

英國《衛報》報道，鄰居聽到約翰遜女友西蒙茲（Carrie Symonds）到男友大叫「行開」以及「滾出我的單位」。鄰居聽到西蒙茲說約翰遜的紅酒弄髒沙發：「你對什麼東西都不在乎因你被寵壞了。你不在乎錢或任何東西。」

警員接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，問過上址有住客，他們都安全無恙。

約翰遜的發言人對報道不予置評，並在聲明中指出，「沒有需要警方行動的理由」。

約翰遜這位大有可能成為英國首相的政客，2018年與太太離婚，之後開始與31歲保守黨前公關西蒙茲拍拖。兩人最近數周開始同居。她也是約翰遜競選團成員之一，月初有份出席他的造勢活動。

英國保守黨黨魁選舉進入第二階段，約翰遜與對手侯俊偉（Jeremy Hunt）將進行husting（競選演講拉票活動）。兩人周六會到英國不同地方發表演說以說服選民。

（綜合報道）