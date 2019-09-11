氣象部門駁斥特朗普說法　美媒：商務部長威脅「炒魷」

美國早前面臨颶風多里安（Dorian）威脅，總統特朗普宣稱亞拉巴馬州有機會受影響，惟國家氣象局（National Weather Service）的伯明翰（Birmingham）辦公室否認有關說法。美國《紐約時報》9月9日引述知情人士報道，商務部長羅斯（Wilbur Ross）6日威脅辭退負責天氣預報的高層。

報道指，身處希臘出席會議的羅斯致電國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）署理局長雅各布斯（Neil Jacobs），要求對方處理部門和特朗普說法有矛盾的情況。雅各布斯拒絕要求，羅斯威脅解僱部門政治任命職員。

國家海洋和大氣管理局同日稍後發表罕有聲明，否認伯明翰辦公室指亞拉巴馬州不會受威脅的說法，引起國家氣象局的科學家不滿，認為局方基於政治目的「跪低」。商務部督察長辦公室目前正檢視局方聲明，員工亦要保留相關檔案。督察長古斯塔夫森（Peggy Gustafson）表明，國家氣象局必須保持科學誠信標準。

雅各布斯10日解釋指，有關聲明是要澄清有關多里安潛在影響的技術層面，強調全力支持伯明翰辦公室安撫公眾恐慌的好意。他否認收到來自特朗普政府或局方的壓力，並指無人的工作受到威脅。他表示，天氣不應成為黨派問題，又特別感謝伯明翰辦公室的科學和營運官員勞斯（Kevin Laws）。

特朗普9月4日於白宮展示國家颶風研究中心（National Hurricane Center）8月29日的預測路徑圖，顯示多里安有機會吹襲佛羅里達州。不過路徑圖卻明顯經人手用油性筆修改，將亞拉巴馬州納入暴風預測範圍。（AP）

特朗普1日指，多里安有機會吹襲亞拉巴馬州。不過亞拉巴馬州的國家氣象局分部回應，亞拉巴馬州不會受到多里安影響。國家海洋和大氣管理局同日也表示，颶風當時的路徑預測不包括亞拉巴馬州。

特朗普4日於白宮展示經人手修改的路線圖，並說：「不只會侵襲佛州，喬治亞州也可能會，之後會前往墨西哥灣，那是原先預測的路徑。」被問到路線圖是否經人手修改過，特朗普只回答說「不知道」，然後還是繼續說原先預測多里安可能會登陸亞拉巴馬州。