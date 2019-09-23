小泉進次郎首次聯合國發言　呼籲各國「性感」救地球

日本新環境大臣，前首相小泉純一郎之子小泉進次郎前往美國紐約，參加聯合國大會。進次郎在9月22日出席環境相關會議時，指出各國應「性感地」應對氣候變化。

小泉進次郎的「性感」守護地球論引起日本熱論，除有稱贊有趣外，亦惹來「語意不明」的批評。（朝日電視）

小泉進次郎在會議上，表示日本過去未有認真參與國際氣候變化的議題，並稱從今日本將會改變，並更積極參與。他指出，在面對氣候變化的問題時，各國應該「有趣地、更酷地、並更性感地」（Fun, cool, and sexy）應對。

雖然未知小泉的用意，但他的「性感論」對日本社會造成震撼，以至各國一眾正經八百的學者及政客形象，引起關注，日本及國際各大傳媒紛紛報道。

這次是小泉上任以來首次出席的國際會議、首次亮相聯合國，以及首次在這種場合發言。他的「性感應對氣候變化」言論，成為當天日本被人熱烈討論的句子。

會議中小泉亦提及力爭東京及京都在2050年達至二氧化碳零排放的目標，並介紹日本進行環境及氣候保護的相關工作。

在較早前21日的聯合國大會上，年輕人關注氣候變化的問題成為焦點。現年38歲的小泉進次郎，是日本年老政壇中罕見的新秀，他的「有趣、酷和性感」發言，相信是為表現年輕有動力，可改變地球的力量。