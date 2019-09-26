【英國王室】哈里梅根帶阿奇出訪南非　前任大主教圖圖親吻祝福

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）9月25日帶着兒子阿奇（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）前往南非拜訪開普頓聖公會前任大主教圖圖（Desmond Tutu），而這是4個月大的阿奇首次公開亮相。

哈里王子與梅根9月23日帶着阿奇從南非西南沿海的開普敦（Cape Town）展開10天非洲訪問行程，阿奇直到與圖圖和其女兒會面時才露面。當日阿奇在梅根的懷中笑得非常開心，還嘗試站在媽媽的膝蓋上；圖圖則親吻阿奇的額頭給予祝福，又表示很榮幸能見到王室成員。

哈里王子和梅根以往一直極力避免兒子曝光在鏡頭前，但兩夫婦這次卻一改作風，梅根更對着攝影機開玩笑說：「他（阿奇）有個老靈魂。」而哈里王子就說：「我想他（阿奇）已經習慣了」。

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哈里王子與梅根的南非之行還造訪了當地最古老的清真寺，並拜訪一處提供青少年心理協助的慈善團體。梅根在那裏向一群少女表示，她造訪南非不僅因為她是王室成員，亦因為「我和妳們都是同樣膚色的女性，是妳們的姐妹」。

哈里王子之後將獨自前往博茨瓦納（Botswana）和馬拉威（Malawi）等地，而梅根則會留在南非。兩夫婦和阿奇將於10月2日一起飛回英國。

（綜合報道）