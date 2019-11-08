匿名新書狠批特朗普：每天亂發Tweet如「唔着褲的阿伯」

美國《華盛頓郵報》（Washington Post）11月8日報道，引述一名自稱是美國總統特朗普（Donald Trump）政府高級官員的匿名作家，在其新書中形容特朗無能，而且讓白宮官員每天早上都置身於滿滿的痛苦之中。

有自稱是特朗普政府高級官員的匿名作家推出新書《A Warning》（Amazon網站圖片）

這本名為《A Warning》（暫譯：警告）由美國紐約樺榭圖書集團（Hachette Book Group）出版，11月19日發售。由於作者以匿名身分出書，又自稱是白宮內的高級官員，這令人聯想2018年9月一篇題為《我是特朗普政府中的一名抵抗者》（I am Part of the Resistance Inside the Trump Adminstration）的文章。

此書長259頁，當中「記述」了特朗普如何令白宮官員苦不堪言，提到這名總統討論女性和種族歧視的言論。作者又在書中批評特朗普漠視法律、無能力處理國際危機，並且對屬下不信任，甚至講述白宮官員有意將副總統彭斯（Mike Pence）取代特朗普的情節。不過《華盛頓郵報》也強調，作者沒有就這些指控提出證據。

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白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）譴責此書，形容是一本「小說作品」。她又批評作者以匿名身分出書是「懦夫」，指真正作者會對事實作出查核，稱該作者卻不展示其姓名是因為書中作寫的謊言。