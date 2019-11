匿名新書狠批特朗普：每天亂發Tweet如「唔着褲的阿伯」

美國《華盛頓郵報》(Washington Post)11月8日報道,引述一名自稱是美國總統特朗普(Donald Trump)政府高級官員的匿名作家,在其新書中形容特朗無能,而且讓白宮官員每天早上都置身於滿滿的痛苦之中。

有自稱是特朗普政府高級官員的匿名作家推出新書《A Warning》(Amazon網站圖片)

這本名為《A Warning》(暫譯:警告)由美國紐約樺榭圖書集團(Hachette Book Group)出版,11月19日發售。由於作者以匿名身分出書,又自稱是白宮內的高級官員,這令人聯想2018年9月一篇題為《我是特朗普政府中的一名抵抗者》(I am Part of the Resistance Inside the Trump Adminstration)的文章。

此書長259頁,當中「記述」了特朗普如何令白宮官員苦不堪言,提到這名總統討論女性和種族歧視的言論。作者又在書中批評特朗普漠視法律、無能力處理國際危機,並且對屬下不信任,甚至講述白宮官員有意將副總統彭斯(Mike Pence)取代特朗普的情節。不過《華盛頓郵報》也強調,作者沒有就這些指控提出證據。

白宮發言人格里沙姆(Stephanie Grisham)譴責此書,形容是一本「小說作品」。她又批評作者以匿名身分出書是「懦夫」,指真正作者會對事實作出查核,稱該作者卻不展示其姓名是因為書中作寫的謊言。