【新書揭秘】白宮高官相信彭斯支持罷黜特朗普　副總統否認

美國《赫芬頓郵報》11月6日報道，一名政府前任或現職官員撰寫名為《一個警告》（暫譯，A Warning）的書，透露白宮高級助理曾確信，副總統彭斯（Mike Pence）會支持使用美國憲法第25條修正案罷黜總統特朗普（Donald Trump）。新書11月19日出版。

報道指出，特朗普2017年突然解僱當時的聯邦調查局（FBI）局長科米（James Comey），之後的行為導致白宮官員考慮寫聯名信，使用美國憲法第25條修正案罷黜特朗普。美國憲法第25條修正法案規定，總統被認為不適合履職時，將由副總統取代。

報道指出，白宮高級官員認為，如果獲得內閣大多數成員的支持，彭斯會支持罷黜特朗普。這封信需要獲得大多數內閣成員簽名，隨後遞交給彭斯讓他簽字，之後遞交給國會。

報道稱，雖然有關使用美國憲法第25條修正法案的討論並沒有正式舉行，但是彭斯可能會同意內閣支持的罷黜總統的計劃，肯定會激怒特朗普，他無法容忍異議或任何不忠。

自從特朗普2017年上台以來，彭斯一直努力成為一名忠誠的士兵，但特朗普對不忠或任何分歧都有很強的記憶能力。兩名消息人士透露，特朗普過去一直提到一件事就是，2016年10月，《華盛頓郵報》公開電視節目《走進荷里活》（Access Hollywood）影片的幾小時後，彭斯就向共和黨國會委員會表示，如果他們想要罷黜特朗普，他準備好接任共和黨提名人。

針對媒體的相關報道，彭斯的發言人沃爾德曼（Katie Waldman）11月6日在推特（Twitter）上回應說，這是假新聞。

彭斯11月7日被記者問到相關問題是也回應說，這些謠言幾年前出現的時候，他就駁斥過。

彭斯說，在他擔任副總統這段時間裏，從來沒有聽說白宮裏有人討論美國憲法第25條修正案。他還說，這個想法令人震驚。如果政府裏有人不支持總統特朗普，不支持特朗普的議程，他應該辭職。