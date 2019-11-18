約翰遜冷落「紅顏知己」　女商人嘆：我不是你的一夜情對象

被指與英國首相約翰遜（Boris Johnson）有私人交情的阿爾庫里（Jennifer Arcuri）周日（17日）接受英國獨立電視台（ITV）節目《Exposure》訪問，形容約翰遜對待她就猶如「短暫的一夜情對象」，又指責對方拒絕接聽她的電話，令她感到「心碎」（heartbroken）和「難堪」（humiliated）。

約翰遜被指在2008至2016年出任倫敦市長期間，涉嫌向有私人交情的美國科企女商人阿爾庫里提供優惠，讓她獲取理應無法獲得的資助；約翰遜否認涉及不當行為。

Boris Johnson cast me aside as if I were a gremlin, Jennifer Arcuri tells ITV's Exposure in interview to be broadcast on Sunday https://t.co/0GzCM2lLbj pic.twitter.com/jOSs9ONBEx — ITV News (@itvnews) 2019年11月17日

阿爾庫里被控在約翰遜擔任倫敦市長期間取得參加外國貿易參訪團的特權，並收取12.6萬鎊（約127萬港元）公帑資助。她接受訪問時表示，「我不過是你一個忠貞和真正的紅顏知己。我為你保守秘密，我一直是你的朋友，而我不明白為何你封鎖我，不忽視我，就好像我是一個短暫的一夜情對象，或是你在酒吧裏勾搭到的某個女孩，但我不是，而你知道的。我被你棄如敝屣，這讓我非常傷心。他應該很了解我為人，他應該為不接我電話而感到蒙羞。」

阿爾庫里又指，就在約翰遜成功當上首相不久後，「當我表示想與他談話時，有人卻告訴我：『有更要緊的事要擔心』。我完全被忽略了，我就像美國總統甘迺迪的其中一名女友，在他的白宮電話總機前等着要打電話給他。我覺得好噁心，好難堪，他們告訴我有更要緊的事要擔心，不用理你。」

約翰遜愛情路上甚多「黑歷史」。他經歷過兩段婚姻，更是「外遇萬千燦爛像繁星」。1993年與首任妻子離婚收場後，他即與惠勒（Marina Wheeler）結婚，兩人之後育有4名子女。他之後至少兩次發生婚外情，二人在2018年終於簽紙離婚，但離婚手續仍在辦理。目前約翰遜正與新女友西蒙茲（Carrie Symonds）同住唐寧街10號。