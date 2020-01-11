梅根新工作？　傳與迪士尼簽配音合約　王室不高興

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英國王室的哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan, Duchess of Sussex）1月8日宣布卸下王室高級成員身份後，英國媒體1月11日再爆出新消息，原來梅根已經有新工作，就是與迪士尼（Disney）簽訂配音合約，換取對方向一慈善團體捐款。但英媒也引述消息指，有王室高級成員對此不高興。

《泰晤士報》（The Times）引述消息人士報道，薩塞克斯公爵夫人梅根已經與迪士尼簽約，梅根將參與配音工作，作為交換條件，迪士尼會向慈善組織「大象無國界」（Elephants Without Borders）捐款。

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但報道也提到，這個舉動頗為敏感，既有可能遭指摘把王室品牌「降級」，也引來王室不高興，報道指，早在聖誕節前王室內有氣氛緊張的對話，有王室高級成員不滿哈里夫婦已經「與迪士尼等品牌」簽約。

不過哈里夫婦的新舉動也有獲外界部分人士看好，《太陽報》就引述研究時尚品牌的專家稱，哈里夫婦身價高，若作為蘋果公司（Apple）等大品牌的宣傳大使，將帶來巨額收入，又稱他們的身價甚至及得上碧咸夫婦。

🔻早在2019年5月，迪士尼曾製作動畫恭賀哈里夫婦生子🔻

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