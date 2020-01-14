【哈里梅根出走】未來或失殿下頭銜　遷居加國誰為保安開支埋單？

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）1月13日發表聲明，同意哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan）卸下高級王室成員的身份。聲明流露出對二人「出走」的婉惜，也有專家分析指，哈里和梅根有可能失去「殿下」（Royal Highness）的頭銜。

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聲明揭端倪 王室頭銜或不保

英女王於聲明中以哈里和梅根名字稱呼二人，不帶任何頭銜。《鏡報》王室編輯邁爾斯（Russell Myers）形容此舉並非尋常，認為哈里和梅根有機會決定放棄或被褫奪頭銜，因為官方聲明一直都會用官方頭銜來稱呼。哈里和梅根的兒子阿奇（Archie）也沒有「殿下」頭銜。

聲明中也多次提及「家庭」一詞。曾撰寫有王室書籍的作家朱諾（Penny Junor）則表示，英女王的聲明似是一個祖母講述家事，也為哈里和梅根減輕壓力。她認為，哈里和梅根處於非常脆弱的狀況，聲明反映王室體諒他們的處境。

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遷居加拿大 納稅人或承擔保安開支

哈里和英女王會面後，將繼續留在英國，最少直至16日。他將於當日主持2021年世界盃聯盟式橄欖球賽的抽籤儀式，估計之後將短時間內返回加拿大，與現時身處當地的梅根和阿奇重聚。

英女王提到，已經指示於未來數天對哈里和梅根的事情作出最終決定。估計王室職員將會反覆商討有關計劃。除了哈里和梅根會否保留王室頭銜外，另外亦需要討論二人如何在私人工作時間外履行王室職務、如何協調保安的安排以及如何處理他們的王室贊助。

哈里和梅根表明不希望依賴公帑生活，不過他們的保安費用有可能仍要納稅人承擔。他們在英國的保安服務原本是由內政部授權倫敦警察局提供，但如今二人將在加拿大建立「第二家園」，到底誰會為此「埋單」？總理杜魯多（Justin Trudeau）指，對於有關開支仍需要很多討論，並指聯邦政府目前未有牽涉在內。財政部長莫諾（Bill Morneau）表示，未決定會否承擔部份開支。

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