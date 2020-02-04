哈里梅根或住在維多利亞　媒體發禮儀指南：請像對貓一樣對待他們

哈里王子（Prince Harry）和夫人梅根（Meghan Markle）在退出高級王室成員後，可能會在加拿大西部溫哥華島南端城市維多利亞（Victoria）居住，這也是他們去年度過聖誕假期的地方。維多利亞市不僅以維多利亞女王（Queen Victoria）命名，也自稱是加拿大最「英國」的城市。當地居民對小倆口移居到此的看法不一，有人覺得興奮，甚至有熱心民眾幫哈里夫婦趕走記者。有人擔心房價因此飛漲，但也有人漠不關心，認為只要狗仔隊不要出現就好。

《紐約時報》報道，如果哈里王子在加拿大開始想念「王室」，他可以去當地參觀他的祖先維多利亞女王的蠟像。她就坐在餐桌邊，桌上還放着一杯雪莉酒。維多利亞女王的頭髮還被她忠心的臣民精心打理過。

曾在加拿大卑詩省（British Columbia）經營皇家倫敦蠟像館的萊恩直至上周，都把維多利亞的蠟像頭部存放在地下室，和其他也來自2010年關閉的蠟像館的貓王、藍色小精靈小討厭等蠟像放在一起。然而，哈里王子和夫人梅根最近抵達加國溫哥華島南端的維多利亞後，萊恩決定展示維多利亞女王蠟像。他花了三天準備，用從意大利進口的真髮幫蠟像做出造型。

加拿大維多利亞市街上的女王銅像（非內文提及之蠟像 / 路透社）

幫維多利亞女王蠟像戴上王冠後，她就坐在餐桌邊，就像她在和伊麗莎白女王二世、戴安娜王妃和英國前首相邱吉爾談話。桌上還擺好英國國旗圖案的餐巾，以及五顏六色的糖果。萊恩希望，哈里和梅根搬到加國，會讓人們對王室成員重新產生興趣。他收藏的350座蠟像也會找到他們的新家。

曾任加拿大君主制聯盟維多利亞分部主席的萊恩表示：「梅根和哈里是受歡迎的王室成員，而我對他們經歷的事感到遺憾。」該組織是支持加拿大君主立憲的非營利組織。哈里的祖母伊麗莎白二世女王是加拿大名義上的元首。

標榜「最像英國」的城市 正在追求改變

維多利亞位於溫哥華島南端，一直標榜是加拿大最「英國」的城市。當地充斥都鐸式建築、以「邱吉爾」為名的酒吧和販賣英國經典柑橘果醬的專賣店。當地警方直到1950年都帶着傳統英式警察頭盔。

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某些像萊恩這樣的居民對維多利亞市的形象感到自豪。維多利亞市在成為卑詩省首府和退休人士及蜜月旅行熱門景點前，於1843年被設為英國貿易據點。但隨著新移民浪潮、不斷發展的高科技產業和拒絕立下效忠女王傳統誓言的市長影響下，這座風景如畫的城市正在改變，不再嚮往成為「古老英格蘭的一個小拼圖」。

70歲的當地歷史學家兼城市導遊亞當表示，就許多面向而言，改造維多利亞和其最新且最有名的居民嘗試的品牌重塑差不多。「哈里和梅根是一對嘗試打破傳統的當代夫婦，這或許是他們在維多利亞市引起許多共鳴的原因。維多利亞市和他們一樣，嘗試將古老的過去帶到未來。」

加拿大人熱議好奇 媒體還寫了「禮節指南」

哈里夫婦據說會在溫哥華島上價值將近1400萬美元的濱海法國風格私人莊園安頓下來，他們去年也在這度過耶誕假期。一些人對小倆口的存在充滿熱情、好奇心，也有人漠不關心。

加拿大國家廣播公司刊出「禮節指南」，請民眾像對待貓一樣對待王室成員，即是不要主動去觸碰，而是由他們主動來接近（路透社）

然而，這對夫婦搬到維多利亞的決定引發人們的好奇心。加拿大國家廣播公司（CBC）發行了禮節指南，這可能是針對王室狗仔隊的措施。指南讀起來像國家公園管理局的野生動物互動規定，當中引用了王室專家的嚴厲警告：「請勿觸碰王室成員。」如果遇見哈里夫婦，應鞠躬或行屈膝禮，「請像對待貓一樣對待他們」，「讓他們主動接近你」。

當地居民似乎決定不打擾哈里夫婦。一名水上計程車駕駛因拒絕帶日本電視台記者參訪哈里夫婦莊園，被視為地方英雄。在通往莊園狹長小路的盡頭，兩名有英國口音的維安人員走出來對好奇的記者咆哮，並趕走他們。

然而，並非所有居民都對哈里夫婦的到來感到興奮，連萊恩都對哈里夫婦「背叛」王室的行為感到不悅。萊恩說：「我們並不高興。」他引用維多利亞女王的話，表達他對哈里夫婦退出王室高級成員感到失望。小倆口的決定也撼動加拿大君主制聯盟。

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哈梅到來有助房地產 當地人憂狗仔肆虐

人們對哈里夫婦的看法在最近一天英式下午茶茶會有了分歧。人資經理克麗絲汀娜．耶怡帶著英式羽毛頭飾，坐在一大群女性友人之中表示，她對「成為故事中公主或王子感到好奇」。然而，從事銷售業務、母親是英國人的蕾貝卡．貝特蘭德卻感嘆，哈里夫婦的到來會提高當地房產價格，她也補充：「沒人希望狗仔隊來這裡。」

下午茶會的女主人普里坦．桑格說：「我喜歡他們在這裡，這對觀光業和經濟有幫助。」從事銷售業務的溫哥華居民喬丹娜．伯恩斯說：「我真的不在乎這個。」

維多利亞市市長麗莎赫爾普斯不是王室粉絲。她是左傾歷史學家，熱衷推動壓低房價、幫助弱勢和對抗不平等。赫爾普斯在2014年以獨立候選人的身分當選市長，她因為拒絕發誓效忠英女王，被萊恩等保皇派抨擊。萊恩批評赫爾普斯的行為「幼稚」且「無禮」。

在加拿大，省級和聯邦層級首長必須發誓效忠英女王，但卑詩省的首長不必如此。赫爾普斯不發誓效忠英女王，並表示她抗議前英國殖民者鎮壓當地原住民。她說，「我對這座城市的英國血統深表敬意」，很歡迎哈里王子和夫人梅根參訪市政廳，但是，「對我來說，效忠女王的誓言不合時宜」。

赫爾普斯強調，維多利亞市再也不是復古版的大英帝國城市，也不像部分卑詩省人所嘲笑那樣，住民都是「度蜜月的新婚夫婦和快要掛掉的退休銀髮族」。她說，21世紀的維多利亞市有原住民文化認同、綠色友善的自行車道、人工智慧企業和來自大陸與巴西等國的新移民。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】