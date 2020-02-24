日皇德仁稱雅子未康復　「愛妻號」讚皇后在公在私「好顧問」

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日皇德仁23日過60歲大壽，他在記者會中談到皇后雅子的適應障礙症病情「仍是時好時壞」。這是德仁登基後首次過生日，卻因日本新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情而取消公開慶祝活動。

雅子去年健康狀況看起來相當不錯，德仁登基的各項公開活動雅子都有參與，也成為日本輿論話題，外界希望她已復元。但德仁表示，雅子「仍在復元中」。

德仁在記者會中說：「她的情況一直時好時壞，每當有重大活動，或是活動接二連三舉辦，她的疲勞狀況就會延長。」

德仁說：「我希望她別將自己繃得太緊，只要持續做能力範圍內的事務就好。」德仁形容妻子「於公於私都是好顧問」。

雅子畢業於美國哈佛大學與英國牛津大學，放棄前程似錦的外交官職涯，1993年嫁進日本皇室。2004年日本宮內廳表示雅子患有壓力引起的適應障礙症，一直在接受治療，雅子也不得不減少出席皇室公務活動。

德仁與雅子的女兒愛子公主今年18歲，4月將進入學習院大學文學院的日本語文學系，德仁就是這所大學校友。由於日本只允許男性繼承皇位，愛子不能繼位。德仁的胞弟文仁親王是皇位第一順位繼承人，文仁的13歲兒子悠仁親王為第二順位。愛子一旦嫁給平民，就須放棄皇室身分。

若將來悠仁沒有兒子，日皇之位恐後繼無人。但德仁避免評論皇位繼承制度。他僅說曾和文仁提過這個問題。

宮內廳因憂心新冠肺炎疫情，取消德仁生日的一般參賀。德仁祈禱新冠肺炎患者能早日痊癒，同時感謝醫護人員辛勞，他說：「我希望疫情不再擴大，並且盡早結束。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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